Feu de cuisine à Incheville : un homme hospitalisé après avoir inhalé des fumées

Seize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés pour sécuriser la zone et éteindre l’incendie au moyen d’une lance. Les équipes ont également procédé aux reconnaissances dans l’habitation.



Enedis, GrDF, un représentant de la municipalité et la gendarmerie se sont rendus sur place. L’homme, après bilan, a été transporté au centre hospitalier de Dieppe.



La famille du propriétaire s’est chargée de son relogement pour la nuit.

