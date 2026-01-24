Feu de cuisine à Incheville : un homme hospitalisé après avoir inhalé des fumées

Un feu de cuisine s’est déclaré ce samedi en début de soirée dans un pavillon d’Incheville (Seine-Maritime). Le propriétaire, incommodé par les fumées, a été transporté à l’hôpital.
L’incendie s’est produit vers 19 h 35 rue Jean-Jacques-Rousseau. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont trouvé le pavillon enfumé et l’occupant déjà à l’extérieur, après avoir inhalé des fumées..
Le propriétaire relogé
Seize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés pour sécuriser la zone et éteindre l’incendie au moyen d’une lance. Les équipes ont également procédé aux reconnaissances dans l’habitation.
Enedis, GrDF, un représentant de la municipalité et la gendarmerie se sont rendus sur place. L’homme, après bilan, a été transporté au centre hospitalier de Dieppe.
La famille du propriétaire s’est chargée de son relogement pour la nuit.
