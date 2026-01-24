 >
Connectez-vous S'inscrire

Feu de cuisine à Incheville : un homme hospitalisé après avoir inhalé des fumées




Samedi 24 Janvier 2026 - 22:03


Feu de cuisine à Incheville : un homme hospitalisé après avoir inhalé des fumées
Un feu de cuisine s’est déclaré ce samedi en début de soirée dans un pavillon d’Incheville  (Seine-Maritime). Le propriétaire, incommodé par les fumées, a été transporté à l’hôpital.

L’incendie s’est produit vers 19 h 35 rue Jean-Jacques-Rousseau. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont trouvé le pavillon enfumé et l’occupant déjà à l’extérieur, après avoir inhalé des fumées..

Le propriétaire relogé

Seize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés pour sécuriser la zone et éteindre l’incendie au moyen d’une lance. Les équipes ont également procédé aux reconnaissances dans l’habitation.

Enedis, GrDF, un représentant de la municipalité et la gendarmerie se sont rendus sur place. L’homme, après bilan, a été transporté au centre hospitalier de Dieppe.

La famille du propriétaire s’est chargée de son relogement pour la nuit.
 




Mots clés : enquête, faits divers, gendarmerie, incendie, Incheville, pompiers, Seine-Maritime




En ce moment | En Une | UNE.2 | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

http://

Feu de cuisine à Incheville : un homme hospitalisé après avoir inhalé des fumées

24/01/2026

Rave-parties, protoxyde d'azote... Les interdictions des préfets de l’Eure et de la Seine-Maritime

23/01/2026

Yvelines : un jeune automobiliste arrêté par la police lors d'une livraison de drogue à Poissy

23/01/2026

Yvelines. Interpellé sur un point de deal à Carrières-sous-Poissy, un trafiquant écope de 10 mois ferme

23/01/2026

L' A84 partiellement rouverte entre Villedieu et Granville après l’accident du poids lourd chargé de dindons

23/01/2026

Métropole de Rouen : un voleur à la roulotte rattrapé par son ADN et condamné à six mois de prison

23/01/2026

FLASH INFO - Arnaque au “spoofing” en Seine-Maritime : les escrocs utilisent les numéros de téléphone de la police

23/01/2026

Violent face-à-face sur la D675 dans l'Eure : un conducteur de 33 ans succombe à ses blessures

23/01/2026

Municipales 2026 en Seine-Maritime : les candidatures doivent être déposées dès le 10 février

23/01/2026

Brittany Ferries part en tournée pour recruter : 660 postes à saisir en Normandie et en Bretagne

23/01/2026

L’A84 coupée près de Villedieu-les-Poèles après un accident de camion chargé de dindons

23/01/2026

Météo. Vent force 8 et mer très forte attendus du Cotentin à Fécamp jusqu'à samedi midi

22/01/2026

Saint-Ouen-du-Breuil : un couple intoxiqué après avoir inhalé un mélange de vinaigre et d'eau de Javel

22/01/2026

Alcool, stups, voiture volée : une nuit presque ordinaire pour les policiers en Seine-Maritime

22/01/2026

L' A28 rouverte après l’accident d’un poids lourd, mais la circulation réduite à une voie

21/01/2026

Disparition inquiétante à Rouen : la police lance un appel à témoins pour retrouver Alexis Dias

21/01/2026

Rouen : deux jeunes tentent de cambrioler un restaurant, ils sont interpellés en flagrant délit

21/01/2026

Centrale de Penly : la sûreté nucléaire au cœur d’une réunion publique avant l'exercice du 12 février

21/01/2026

L'autoroute A28 coupée dans l’Eure après l’accident d’un poids lourd chargé de panneaux solaires

21/01/2026

Eure : un chien secouru au fond d’une marnière de dix mètres à Claville

21/01/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

« Le Français » va quitter Rouen : le pont Flaubert levé et la RN 1338 fermée à la circulation

19/01/2026 -

Eure. Il perd le contrôle de sa voiture et chute dans un ravin de 10 mètres à Saint-Georges-du-Vièvre

20/01/2026 -

L'autoroute A28 coupée dans l’Eure après l’accident d’un poids lourd chargé de panneaux solaires

21/01/2026 -

Disparition inquiétante à Rouen : la police lance un appel à témoins pour retrouver Alexis Dias

21/01/2026 -

À Vernon, dans l’Eure, une femme de 82 ans meurt dans l’incendie de son pavillon

18/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen