En 2025, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont enchaîné plus de 85 000 interventions

Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-Maritime vient de dévoiler son bilan 2025. Une année marquée par un nombre d’interventions toujours très élevé, avec un départ toutes les cinq minutes en moyenne. Que disent les chiffres ?



Dimanche 25 Janvier 2026 - 11:37


Les sapeurs-pompoiers de Seine-Maritime lors d'une intervention dans le centre-ville de Rouen - Photo S.L./infoNormandie
En Seine-Maritime, l'an dernier, les sapeurs-pompiers ont pris en charge 69 117 victimes et réalisé 85 585 interventions, pour près de 300 000 appels traités au centre de traitement des alertes.

Des secours à la personne largement majoritaires

Plus de huit interventions sur dix concernent le secours à personne, cœur de l’activité des soldats du feu. Les incendies, accidents de circulation, opérations diverses et risques technologiques complètent un éventail d’actions particulièrement large.
En 2025, le SDIS 76 a également déclenché 63 dispositifs de crise, témoignant de situations nécessitant une coordination renforcée.

Le service départemental s’appuie sur 4 066 agents, dont 3 364 sapeurs-pompiers volontaires et 973 professionnels. À leurs côtés, 242 personnels administratifs, techniques et spécialisés assurent le fonctionnement quotidien du dispositif.
Un maillage de 79 centres d'incendie et de secours

Avec 79 centres d’incendie et de secours (CIS)  répartis sur l’ensemble du département et 995 moyens opérationnels (engins de toutes sortes), le SDIS 76 maintient un maillage territorial robuste. Les équipes ont par ailleurs conduit 1 537 visites d’établissements recevant du public, 54 visites d’industries et 50 exercices Seveso.

Un bilan qui illustre l’ampleur de la mission des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime, engagés jour et nuit au service des 1 260 205 habitants du département (recensement de 2022). 
 




Mots clés : 2025, bilan, pompiers, Seine-Maritime




