En 2025, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont enchaîné plus de 85 000 interventions

Plus de huit interventions sur dix concernent le secours à personne, cœur de l’activité des soldats du feu. Les incendies, accidents de circulation, opérations diverses et risques technologiques complètent un éventail d’actions particulièrement large.

En 2025, le SDIS 76 a également déclenché 63 dispositifs de crise, témoignant de situations nécessitant une coordination renforcée.



Le service départemental s’appuie sur 4 066 agents, dont 3 364 sapeurs-pompiers volontaires et 973 professionnels. À leurs côtés, 242 personnels administratifs, techniques et spécialisés assurent le fonctionnement quotidien du dispositif.