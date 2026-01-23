Rave-parties, protoxyde d'azote... Les interdictions des préfets de l’Eure et de la Seine-Maritime

Le préfet de l’Eure et de la Seine-Maritime durcissent le cadre réglementaire ces prochaines semaines. Des arrêtés viennent limiter l’organisation de rassemblements festifs non déclarés et l’usage détourné du protoxyde d’azote, pour prévenir des troubles à l’ordre public.



Les rassemblements festifs musicaux de type rave-party sont ainsi interdits dans tout le département de l'Eure du vendredi 23 janvier au dimanche 8 mars. La mesure s’applique aussi au transport de matériel pouvant servir à organiser ce type d’événement, afin de prévenir toute installation sauvage, signale la préfecture sur ses réseaux sociaux.



Le préfet de la Seine-Maritime a pris le même arrêté, afin de « prévenir tous risques d'atteinte à l'ordre et à la tranquillité publics ».. Il a pris effet ce vendredi 23 janvier, à 15h, et jusqu'au lundi 26 janvier, à 10h et concerne tout le département.

#Interdiction | ⚠️ Pour éviter les risques de troubles à l’ordre public, le préfet de l’#Eure interdit:



❌ les rassemblements festifs musicaux de type « rave-party » du 23/01 au 8/03



❌le transport de matériel susceptible d’être utilisé à cette fin.



👉 https://t.co/156qBmzpZP pic.twitter.com/l7Nu4xwV5O — Préfet de l'Eure (@Prefet27) January 21, 2026

Protoxyde d’azote : interdiction prolongée jusqu’à fin juin Dans un second arrêté du 13 janvier, le préfet rappelle également l’interdiction de détenir ou consommer du protoxyde d’azote à des fins récréatives. Cette mesure, déjà en vigueur depuis les fêtes de fin d'année, est prolongée jusqu’au 30 juin 2026 dans l’Eure. Elle vise en particulier la protection des jeunes, régulièrement exposés aux risques liés au “gaz hilarant”.

#Sécurité | Pour prévenir et sanctionner les comportements portant atteinte à la santé, en particulier des jeunes:



❌la détention et la consommation de protoxyde d’azote à des fins récréatives sont interdites jusqu’au 30/06/26, dans l’#Eure



👉Arrêté : https://t.co/xyJVgpoMMF pic.twitter.com/vrMBIulW4e — Préfet de l'Eure (@Prefet27) January 13, 2026



