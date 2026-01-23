Rave-parties, protoxyde d'azote... Les interdictions des préfets de l’Eure et de la Seine-Maritime

Le préfet de la Seine-Maritime a pris le même arrêté, afin de « prévenir tous risques d'atteinte à l'ordre et à la tranquillité publics ».. Il a pris effet ce vendredi 23 janvier, à 15h, et jusqu'au lundi 26 janvier, à 10h et concerne tout le département.
#Interdiction | ⚠️ Pour éviter les risques de troubles à l’ordre public, le préfet de l’#Eure interdit:— Préfet de l'Eure (@Prefet27) January 21, 2026
❌ les rassemblements festifs musicaux de type « rave-party » du 23/01 au 8/03
❌le transport de matériel susceptible d’être utilisé à cette fin.
👉 https://t.co/156qBmzpZP pic.twitter.com/l7Nu4xwV5O
Protoxyde d’azote : interdiction prolongée jusqu’à fin juin
#Sécurité | Pour prévenir et sanctionner les comportements portant atteinte à la santé, en particulier des jeunes:— Préfet de l'Eure (@Prefet27) January 13, 2026
❌la détention et la consommation de protoxyde d’azote à des fins récréatives sont interdites jusqu’au 30/06/26, dans l’#Eure
👉Arrêté : https://t.co/xyJVgpoMMF pic.twitter.com/vrMBIulW4e