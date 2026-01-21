 >
Disparition inquiétante à Rouen : la police lance un appel à témoins pour retrouver Alexis Dias


Un Rouennais de 31 ans, Alexis Dias, n’a plus donné signe de vie depuis près d’une semaine. La Police nationale diffuse un appel à témoin pour solliciter désormais le public et faire avancer les recherches.



Mercredi 21 Janvier 2026 - 18:39


Photo de l’appel à témoin diffusé par la police nationale
Les enquêteurs cherchent à localiser Alexis Dias, porté disparu depuis le 16 janvier à Rouen. Le trentenaire a quitté son domicile sans ses affaires personnelles et sa disparition est jugée préoccupante par les services de police.

« Mon ami est porté disparu depuis ce vendredi 16 janvier à Rouen. Nous n'avons aucune piste et les circonstances de sa disparition sont étranges », écrit, sur les réseaux sociaux,  Anne, une amie du disparu. « Il serait habillé avec une veste bleu/vert en velours cottelé et des chaussures en toile bleu gris ».
« S'il vous plaît, sa famille et ses proches ont besoin que vous diffusiez le plus largement possible cette publication ».

Le signalement

Âgé de 31 ans, Alexis mesure 1,80 m, présente une corpulence très fine, des cheveux bruns rasés et des yeux marron-verts. Un tatouage représentant un chat avec un fil sur la cuisse gauche constitue son signe particulier le plus identifiable. La tenue vestimentaire qu’il portait au moment de sa disparition n’est pas connue.


Un appel à témoins a été diffusé ce mercredi par la Police nationale, invitant toute personne susceptible d’avoir vu Alexis ou disposant d’informations le concernant  à contacter l’hôtel de police de Rouen au  02 32 81 25 00 ou 17
• Postes dédiés : 76 43 89 (semaine) / 76 25 94 (nuits et week-end).

 




Mots clés : appel à témoin, disparition inquiétante, enquête, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime




InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

