Disparition inquiétante à Rouen : la police lance un appel à témoins pour retrouver Alexis Dias

Un Rouennais de 31 ans, Alexis Dias, n’a plus donné signe de vie depuis près d’une semaine. La Police nationale diffuse un appel à témoin pour solliciter désormais le public et faire avancer les recherches.



Les enquêteurs cherchent à localiser Alexis Dias, porté disparu depuis le 16 janvier à Rouen. Le trentenaire a quitté son domicile sans ses affaires personnelles et sa disparition est jugée préoccupante par les services de police.



« Mon ami est porté disparu depuis ce vendredi 16 janvier à Rouen. Nous n'avons aucune piste et les circonstances de sa disparition sont étranges », écrit, sur les réseaux sociaux, Anne, une amie du disparu. « Il serait habillé avec une veste bleu/vert en velours cottelé et des chaussures en toile bleu gris ».

« S'il vous plaît, sa famille et ses proches ont besoin que vous diffusiez le plus largement possible cette publication ».

Le signalement Âgé de 31 ans, Alexis mesure 1,80 m, présente une corpulence très fine, des cheveux bruns rasés et des yeux marron-verts. Un tatouage représentant un chat avec un fil sur la cuisse gauche constitue son signe particulier le plus identifiable. La tenue vestimentaire qu’il portait au moment de sa disparition n’est pas connue.

🚨 #AppelATemoins | Après investigations, les policiers ont désormais besoin de votre aide.

Alexis, 31 ans, a disparu de son domicile à Rouen depuis le 16 janvier 2026.

👉 Toute information peut être utile.

🙏 Merci pour votre mobilisation et vos partages.#Protéger #Disparition pic.twitter.com/524yxFpn27 — Police nationale 76 (@PoliceNat76) January 21, 2026

Un appel à témoins a été diffusé ce mercredi par la Police nationale, invitant toute personne susceptible d’avoir vu Alexis ou disposant d’informations le concernant à contacter l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00 ou 17

• Postes dédiés : 76 43 89 (semaine) / 76 25 94 (nuits et week-end).







