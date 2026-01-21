Disparition inquiétante à Rouen : la police lance un appel à témoins pour retrouver Alexis Dias

« Mon ami est porté disparu depuis ce vendredi 16 janvier à Rouen. Nous n'avons aucune piste et les circonstances de sa disparition sont étranges », écrit, sur les réseaux sociaux, Anne, une amie du disparu. « Il serait habillé avec une veste bleu/vert en velours cottelé et des chaussures en toile bleu gris ».
« S'il vous plaît, sa famille et ses proches ont besoin que vous diffusiez le plus largement possible cette publication ».
Le signalement
🚨 #AppelATemoins | Après investigations, les policiers ont désormais besoin de votre aide.— Police nationale 76 (@PoliceNat76) January 21, 2026
Alexis, 31 ans, a disparu de son domicile à Rouen depuis le 16 janvier 2026.
👉 Toute information peut être utile.
🙏 Merci pour votre mobilisation et vos partages.#Protéger #Disparition pic.twitter.com/524yxFpn27
• Postes dédiés : 76 43 89 (semaine) / 76 25 94 (nuits et week-end).