FLASH INFO : Opération « Escargot » des agriculteurs : les tracteurs attendus sur l’A28 et à Rouen ce jeudi après-midi

Jeudi 15 Janvier 2026 - 12:05


La Coordination rurale de Seine-Maritime annonce une opération « escargot » ce jeudi après-midi. Un convoi d’agriculteurs au volant de leurs tracteurs et autres engins agricoles partira du secteur du Moulin d’Écalles avant de rejoindre, via l'autoroute A28 l’agglomération rouennaise, avec d’importantes perturbations de circulation à prévoir.

La mobilisation est portée par la Coordination Rurale 76, plus remontée que jamais contre l'accord du Mercosur. Le départ du convoi  - le rassemblement est programmé pour 13 heures - est prévu au Moulin d’Écalles. Les tracteurs circuleront à vitesse réduite sur l'autoroute, selon le principe d’une opération dite « escargot ».
L’objectif est de rejoindre Sotteville-lès-Rouen, avec une arrivée attendue en fin d’après-midi au rond-point des Vaches, entre 16h30 et 17h.

Fortes perturbations attendues

Tout au long de cette opération, les agriculteurs entendent mener des actions spécifiques, notamment des barrages filtrants avec pour objectif de vérifier l'origine et la nature des marchandises transportées dans les poids-lourds.

Cette action devrait entraîner de sérieux ralentissements dès le début d’après-midi, en particulier sur l’A28 puis sur les principaux axes d’accès à Rouen. Le secteur du rond-point des Vaches, déjà très fréquenté aux heures de pointe, est à éviter autant que possible.

Les automobilistes sont invités à anticiper leurs déplacements, à privilégier des itinéraires de contournement et à se tenir informés de l’évolution de la situation dans les prochaines heures.




