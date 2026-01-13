Yvelines. Un trafic régional de stupéfiants démantelé après un contrôle routier à Sartrouville

Dans la nuit du jeudi 8 janvier 2026, vers 3 heures du matin, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) de nuit de Sartrouville (Yvelines) repèrent un SUV circulant à contresens dans une rue à sens unique. Le véhicule, une Seat Ateca, arrive face à la patrouille. Le contrôle est immédiatement engagé.



À l’ouverture de l’habitacle, une forte odeur de cannabis se dégage. Interrogés, le conducteur et son passager âgés de 20 et 21 ans — tous deux déjà connus des services de police — remettent spontanément chacun un sachet contenant de la résine de cannabis. En cherchant ses papiers, le passager ouvre la boîte à gants : une savonnette de 100 grammes de résine tombe au sol. Les deux hommes sont aussitôt interpellés et placés en garde à vue.