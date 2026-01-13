L’autoroute A29 coupée ce matin après un accident impliquant deux poids lourds en Seine-Maritime

Circulation totalement interrompue

L’intervention des secours a nécessité la coupure complète de la circulation sur ce secteur de l’A29 afin de sécuriser la zone et permettre le dégagement de la chaussée. Une voie sur les deux devait toutefois être rouverte progressivement dans la matinée, après évacuation des débris.

Au total, cinq engins et quatorze sapeurs-pompiers, dont un chef de groupe, ont été mobilisés sur cette opération.

Le bilan fait état de deux victimes. L’une d’elles, un homme, a été transportée au centre hospitalier de Rouen en urgence relative.