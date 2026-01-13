L’autoroute A29 coupée ce matin après un accident impliquant deux poids lourds en Seine-Maritime

Illustration
L’intervention des sapeurs-pompiers a débuté peu après 5 heures du matin, à la suite d’un accident survenu sur l’autoroute A29, dans le sens Amiens – Le Havre. Deux poids lourds ont été impliqués.
Selon les premiers éléments, l’un des camions a perdu une partie de son chargement, composé de briques réfractaires, qui se sont répandues sur la chaussée. Un second poids lourd, arrivant derrière, a roulé sur ces matériaux et a été à son tour accidenté.
Selon les premiers éléments, l’un des camions a perdu une partie de son chargement, composé de briques réfractaires, qui se sont répandues sur la chaussée. Un second poids lourd, arrivant derrière, a roulé sur ces matériaux et a été à son tour accidenté.
La circulation totalement interrompue
Circulation totalement interrompue
L’intervention des secours a nécessité la coupure complète de la circulation sur ce secteur de l’A29 afin de sécuriser la zone et permettre le dégagement de la chaussée. Une voie sur les deux devait toutefois être rouverte progressivement dans la matinée, après évacuation des débris.
Au total, cinq engins et quatorze sapeurs-pompiers, dont un chef de groupe, ont été mobilisés sur cette opération.
Le bilan fait état de deux victimes. L’une d’elles, un homme, a été transportée au centre hospitalier de Rouen en urgence relative.
L’intervention des secours a nécessité la coupure complète de la circulation sur ce secteur de l’A29 afin de sécuriser la zone et permettre le dégagement de la chaussée. Une voie sur les deux devait toutefois être rouverte progressivement dans la matinée, après évacuation des débris.
Au total, cinq engins et quatorze sapeurs-pompiers, dont un chef de groupe, ont été mobilisés sur cette opération.
Le bilan fait état de deux victimes. L’une d’elles, un homme, a été transportée au centre hospitalier de Rouen en urgence relative.