Eure. Un homme grièvement brûlé sur la voie publique à Bourg-Achard : la gendarmerie enquête

Un homme a été retrouvé grièvement brûlé lundi soir sur une route d’un lotissement de Bourg-Achard. Héliportée en urgence absolue, la victime a été transportée vers un hôpital parisien. Les circonstances restent à éclaircir.

