Eure. Un homme grièvement brûlé sur la voie publique à Bourg-Achard : la gendarmerie enquête


Un homme a été retrouvé grièvement brûlé lundi soir sur une route d’un lotissement de Bourg-Achard. Héliportée en urgence absolue, la victime a été transportée vers un hôpital parisien. Les circonstances restent à éclaircir.



Mardi 13 Janvier 2026 - 10:02


La gendarmerie va devoir établir dans quelles circonstances cet homme a été brûlé grièvement - Illustration Adobe Stock
La gendarmerie va devoir établir dans quelles circonstances cet homme a été brûlé grièvement - Illustration Adobe Stock
Les secours sont intervenus, hier en début de soirée sur une voie d'accès proche d'un quartier résidentiel de Bourg-Achard, dans l’Eure. À leur arrivée, un homme présentait de graves brûlures après avoir pris feu, pour une raison encore indéterminée. Son état a été jugé critique lors de la prise en charge.

La victime a été médicalisée sur place par une équipe du SMUR avant d’être évacuée par l’hélicoptère de la Sécurité civile vers l’hôpital Saint-Louis, à Paris, en urgence absolue.

Enquête de la gendarmerie

Treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés, aux côtés d’une équipe de la structure médicale d'urgence et de réanimation (SMUR). Le maire de la commune et son premier adjoint se sont rendus sur les lieux au cours de l’intervention, rapporte notre confrère 76Actu, citant le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis27)..

Une enquête a été confiée à la gendarmerie afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame. Aucune hypothèse n’est, à ce stade, privilégiée.





Mots clés : Bourg-Achard, enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, pompiers




