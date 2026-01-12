Connectez-vous S'inscrire

A150 : de nouveaux sondages géotechniques programmés de nuit près de Maromme


La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest poursuit ses investigations sur l’A150. Une troisième phase de sondages géotechniques est programmée à partir de ce lundi soir, avec des restrictions de circulation nocturnes entre le viaduc des Barrières du Havre et la sortie Maromme.



Lundi 12 Janvier 2026 - 19:06


Illustration Pexels/Caleb Oquendo
Illustration Pexels/Caleb Oquendo
À la suite des réparations provisoires engagées le 29 octobre dernier après l’apparition d’une fissure longitudinale en rive droite, le long de la bretelle de sortie de Maromme, la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) a lancé un programme de sondages géotechniques étalé sur plusieurs mois. Objectif : mieux comprendre l’état du sol et définir les solutions techniques nécessaires à des réparations pérennes de l’axe.

Cette troisième phase concerne le secteur du PR 2, au niveau du radar, juste avant la sortie Maromme, dans les deux sens de circulation. Les investigations se dérouleront exclusivement de nuit, entre 21 heures et 6 heures, afin de limiter l’impact sur le trafic en journée.

Circulation perturbée sur plusieurs nuits

Dans le cadre de ces travaux, des neutralisations de voies sont prévues selon le sens de circulation :
    •    Sens Barentin → Rouen
👉 du 12 au 17 janvier, neutralisation de la voie de gauche, de 21h à 6h.
    •    Sens Rouen → Barentin
👉 du 19 au 24 janvier, puis du 26 au 31 janvier, neutralisation de la voie de droite, de 21h à 6h.

Les usagers sont invités à la plus grande prudence à l’approche de la zone de chantier, à respecter la signalisation temporaire et à anticiper d’éventuels ralentissements, notamment aux heures de reprise matinale du trafic.



Pourquoi ces sondages ?
  • Les sondages géotechniques permettent d’analyser la nature et la stabilité des sols sous la chaussée. Ces données sont indispensables pour concevoir des réparations durables, adaptées aux contraintes du terrain, après l’apparition de désordres structurels comme ceux observés à l’automne sur l’A150.




Mots clés : A150, Maromme, Seine-Maritime, sondages géotechniques, travaux





