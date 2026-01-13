Tentative de vol en réunion : au Havre, trois individus interpellés avec pied de biche et hachette

Leur comportement suspect en pleine nuit a attiré l'attention des policiers : trois hommes ont été arrêtés par la BAC après une surveillance discrète dans le quartier Valmy. Outils, alcool et infractions routières s’invitent au dossier.



Dans la nuit du lundi 13 janvier 2026, vers 3h30, les policiers de la Brigade anticriminalité du Havre repèrent des individus au comportement suspect : ils circulent à pied entre des véhicules en stationnement, multipliant les allers-retours .rue de Valmy et passage Dubois



Un premier contrôle permet de découvrir, dissimulés à proximité, des outils pouvant servir à une effraction : un pied-de-biche et une hachette. Les fonctionnaires en civil décident alors de mettre en place une surveillance discrète.

Une filature jusqu’au chantier Peu après, les suspects reviennent récupérer les outils avant de se diriger vers la rue Eugène-Thépot, à hauteur d’un chantier. Leur attitude — dissimulation, repérage — attire l’attention. Deux d’entre eux pénètrent à l’intérieur du site avant d’en ressortir rapidement, déposant des objets dans le coffre d’un véhicule.



Le véhicule quitte les lieux précipitamment. Il est intercepté quelques instants plus tard par les policiers.



À bord : trois hommes âgés de 24, 26 et 27 ans, domiciliés au Havre et à Montivilliers. Tous sont alcoolisés. Le conducteur ne possède pas le permis de conduire et le véhicule n’est pas assuré. Les outils précédemment dissimulés sont retrouvés dans le coffre.



Sur instruction du parquet, les trois individus sont interpellés pour tentative de vol en réunion et conduits au commissariat. Le véhicule est placé en fourrière. Les investigations se poursuivent.



