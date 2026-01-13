 >
Connectez-vous S'inscrire

Tentative de vol en réunion : au Havre, trois individus interpellés avec pied de biche et hachette


Leur comportement suspect en pleine nuit a attiré l'attention des policiers : trois hommes ont été arrêtés par la BAC après une surveillance discrète dans le quartier Valmy. Outils, alcool et infractions routières s’invitent au dossier.



Mardi 13 Janvier 2026 - 11:17


Lesd trois supposés cambrioleurs ont été interpellés et placés en garde à vue - Illustration DIPN76
Lesd trois supposés cambrioleurs ont été interpellés et placés en garde à vue - Illustration DIPN76
Dans la nuit du lundi 13 janvier 2026, vers 3h30, les policiers de la Brigade anticriminalité du Havre repèrent des individus au comportement suspect : ils circulent à pied entre des véhicules en stationnement, multipliant les allers-retours .rue de Valmy et passage Dubois

Un premier contrôle permet de découvrir, dissimulés à proximité, des outils pouvant servir à une effraction : un pied-de-biche et une hachette. Les fonctionnaires en civil décident alors de mettre en place une surveillance discrète.

Une filature jusqu’au chantier

Peu après, les suspects reviennent récupérer les outils avant de se diriger vers la rue Eugène-Thépot, à hauteur d’un chantier. Leur attitude — dissimulation, repérage — attire l’attention. Deux d’entre eux pénètrent à l’intérieur du site avant d’en ressortir rapidement, déposant des objets dans le coffre d’un véhicule.

Le véhicule quitte les lieux précipitamment. Il est intercepté quelques instants plus tard par les policiers.

À bord : trois hommes âgés de 24, 26 et 27 ans, domiciliés au Havre et à Montivilliers. Tous sont alcoolisés. Le conducteur ne possède pas le permis de conduire et le véhicule n’est pas assuré. Les outils précédemment dissimulés sont retrouvés dans le coffre.

Sur instruction du parquet, les trois individus sont interpellés pour tentative de vol en réunion et conduits au commissariat. Le véhicule est placé en fourrière. Les investigations se poursuivent.





Mots clés : enquête, faits divers, Le Havre, police, Seine-Maritime




En ce moment | En Une | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

http://

Tentative de vol en réunion : au Havre, trois individus interpellés avec pied de biche et hachette

13/01/2026

L’autoroute A29 coupée ce matin après un accident impliquant deux poids lourds en Seine-Maritime

13/01/2026

A150 : de nouveaux sondages géotechniques programmés de nuit près de Maromme

12/01/2026

Tempête Goretti : encore 11 000 foyers privés d’électricité en Normandie, dont 1 500 en Seine-Maritime

12/01/2026

Municipales 2026 : les dépôts de candidatures ouvrent le 9 février dans l’Eure

12/01/2026

A Dieppe, trois jeunes interpellés après une tentative de vol à la roulotte en réunion

12/01/2026

Bolbec. Le livreur de pizzas n'avait pas de permis et travaillait au noir : son patron en garde à vue

12/01/2026

Sécurité routière en Seine-Maritime : moins de morts en 2025, mais des signaux toujours au rouge

12/01/2026

Intoxication au monoxyde de carbone : trois personnes hospitalisées près de Broglie

11/01/2026

Seine-Maritime : un piéton de 82 ans tué sur un passage protégé par un automobiliste qui s'était assoupi

11/01/2026

Seine-Maritime : 7 000 foyers encore privés d’électricité ce samedi soir à 21 h

10/01/2026

Accident à Thiouville, en Seine-Maritime : un adolescent de 17 ans héliporté en urgence absolue

10/01/2026

Avis de « grand vent » sur la Manche et la mer du Nord ce week-end : prudence sur le littoral de la Seine-Maritime

10/01/2026

Un feu de chambre se propage à la toiture de l'habitation à Saint-Valéry-en-Caux

10/01/2026

Tempête Goretti en Seine-Maritime : 15 000 foyers encore privés d’électricité, plusieurs lignes SNCF toujours à l’arrêt

10/01/2026

A Fécamp, feu de cuisine dans un restaurant : une octogénaire blessée, un hôtel évacué

10/01/2026

L'A28 fermée à la circulation vers Rouen après un accident de camion dans l'Eure

10/01/2026

A150 : circulation réduite entre Barentin et Rouen après des dégradations de la chaussée

09/01/2026

Tempête Goretti : un dysfonctionnement identifié sur l’alerte FR-Alert en Seine-Maritime

09/01/2026

Tempête Goretti dans l’Eure : 22 000 foyers sans électricité et dix routes toujours coupées ce soir

09/01/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

Intoxication au monoxyde de carbone : trois personnes hospitalisées près de Broglie

11/01/2026 -

Seine-Maritime : un piéton de 82 ans tué sur un passage protégé par un automobiliste qui s'était assoupi

11/01/2026 -

Tempête Goretti : transports scolaires et lignes commerciales suspendus dans trois départements normands

08/01/2026 -

Accident à Thiouville, en Seine-Maritime : un adolescent de 17 ans héliporté en urgence absolue

10/01/2026 -

En Seine-Maritime, un parieur décroche plus de 200 000 € au Quinté+ à Rouen

06/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen