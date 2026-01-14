Seine-Maritime. Le lycée Georges-Baptiste à Canteleu fermé jeudi et vendredi pour des travaux d’urgence

L'établisssement sera fermé jeudi et vendredi - Illustration Lycée hôtelier de Canteleu/ Google Maps
Des problèmes structurels et techniques ont conduit à une décision conjointe du rectorat et de la Région Normandie : l’établissement sera fermé pendant deux jours afin de permettre la réalisation de travaux indispensables, dans des conditions de sécurité optimales.
La Région Normandie indique avoir engagé depuis vendredi dernier une série d’interventions d’urgence au sein du Lycée Georges Baptiste. Le bâchage de la toiture de l’allée intérieure principale est désormais achevé. Le reste de la couverture doit être protégé d’ici la fin de la semaine, sous réserve de conditions météorologiques favorables.
Sécurisation progressive des installations
Au-delà de la toiture, les installations électriques visuellement affectées ont été mises en sécurité. Un contrôle électrique global, initialement programmé début février, pourrait être avancé si les conditions le permettent.
Le système de sécurité incendie (SSI), dont les limites étaient déjà identifiées, fait l’objet d’un projet de remplacement complet. Les travaux doivent débuter d’ici février, avec une livraison attendue au cours de l’été. Dans l’intervalle, des mesures transitoires sont déployées : présence d’un service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP) et accompagnement renforcé de l’établissement dans l’application de ses protocoles de sécurité.
Côté chauffage, les fuites et dysfonctionnements sont en cours de traitement. L’installation reste toutefois fragile. Pour améliorer durablement la situation, la Région a lancé un audit énergétique et renforcé le suivi du prestataire chargé de la gestion des équipements.
À retenir
• Lycée fermé aux élèves les 15 et 16 janvier
• Travaux d’urgence sur la toiture et les réseaux
• Remplacement du système de sécurité incendie prévu d’ici l’été
• Audit énergétique engagé pour stabiliser le chauffage
