Seine-Maritime. Le lycée Georges-Baptiste à Canteleu fermé jeudi et vendredi pour des travaux d’urgence

Au-delà de la toiture, les installations électriques visuellement affectées ont été mises en sécurité. Un contrôle électrique global, initialement programmé début février, pourrait être avancé si les conditions le permettent.



Le système de sécurité incendie (SSI), dont les limites étaient déjà identifiées, fait l’objet d’un projet de remplacement complet. Les travaux doivent débuter d’ici février, avec une livraison attendue au cours de l’été. Dans l’intervalle, des mesures transitoires sont déployées : présence d’un service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP) et accompagnement renforcé de l’établissement dans l’application de ses protocoles de sécurité.



Côté chauffage, les fuites et dysfonctionnements sont en cours de traitement. L’installation reste toutefois fragile. Pour améliorer durablement la situation, la Région a lancé un audit énergétique et renforcé le suivi du prestataire chargé de la gestion des équipements.

