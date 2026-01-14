 >
Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime. Le lycée Georges-Baptiste à Canteleu fermé jeudi et vendredi pour des travaux d’urgence


Le lycée Georges-Baptiste de Canteleu n’accueillera pas les élèves jeudi 15 et vendredi 16 janvier. En cause : des infiltrations en toiture et des dysfonctionnements du système de chauffage qui nécessitent des interventions immédiates, révèle la Région Normandie.



Mercredi 14 Janvier 2026 - 17:19


L'établisssement sera fermé jeudi et vendredi - Illustration Lycée hôtelier de Canteleu/ Google Maps
L'établisssement sera fermé jeudi et vendredi - Illustration Lycée hôtelier de Canteleu/ Google Maps
Des problèmes structurels et techniques ont conduit à une décision conjointe du rectorat et de la Région Normandie : l’établissement sera fermé pendant deux jours afin de permettre la réalisation de travaux indispensables, dans des conditions de sécurité optimales.

La Région Normandie indique avoir engagé depuis vendredi dernier une série d’interventions d’urgence au sein du Lycée Georges Baptiste. Le bâchage de la toiture de l’allée intérieure principale est désormais achevé. Le reste de la couverture doit être protégé d’ici la fin de la semaine, sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Sécurisation progressive des installations

Au-delà de la toiture, les installations électriques visuellement affectées ont été mises en sécurité. Un contrôle électrique global, initialement programmé début février, pourrait être avancé si les conditions le permettent.

Le système de sécurité incendie (SSI), dont les limites étaient déjà identifiées, fait l’objet d’un projet de remplacement complet. Les travaux doivent débuter d’ici février, avec une livraison attendue au cours de l’été. Dans l’intervalle, des mesures transitoires sont déployées : présence d’un service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP) et accompagnement renforcé de l’établissement dans l’application de ses protocoles de sécurité.

Côté chauffage, les fuites et dysfonctionnements sont en cours de traitement. L’installation reste toutefois fragile. Pour améliorer durablement la situation, la Région a lancé un audit énergétique et renforcé le suivi du prestataire chargé de la gestion des équipements.
 

________________________

À retenir
 
• Lycée fermé aux élèves les 15 et 16 janvier
• Travaux d’urgence sur la toiture et les réseaux
• Remplacement du système de sécurité incendie prévu d’ici l’été
• Audit énergétique engagé pour stabiliser le chauffage





Mots clés : Canteleu, fermeture, lycée Georges-Baptiste, région Normandie, Seine-Maritime, travaux




En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

http://

FLASH INFO : Opération « Escargot » des agriculteurs : les tracteurs attendus sur l’A28 et à Rouen ce jeudi après-midi

15/01/2026

Réunion publique à Navarre : Évreux en Mouvement donne rendez-vous aux habitants

14/01/2026

Maël est né dans l'ambulance des sapeurs-pompiers de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton

14/01/2026

Pont-Audemer. Une canalisation de gaz arrachée lors de travaux, onze habitants évacués

14/01/2026

Seine-Maritime. Le lycée Georges-Baptiste à Canteleu fermé jeudi et vendredi pour des travaux d’urgence

14/01/2026

Le Havre : deux hommes interpellés pour défaut de permis et suspicion de recel de vol

14/01/2026

Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Permis annulé, stupéfiants et alcool : un quinquagénaire en garde à vue

14/01/2026

Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur stoppé par la herse des policiers après un refus d’obtempérer

14/01/2026

Perte de contrôle sur la D64 à Moulineaux: alcoolémie élevée pour le conducteur

14/01/2026

Tempête Goretti : la jetée Ouest du port de Dieppe fermée jusqu’à nouvel ordre

14/01/2026

Tempête Goretti en Normandie : le dysfonctionnement de FR-Alert désormais corrigé

13/01/2026

Rouen : un conducteur de bus victime d'un malaise à la station TEOR Mont-Riboudet

13/01/2026

L'A29 rouverte à la circulation en Seine-Maritime, après un accident de camions

13/01/2026

Yvelines. Un trafic régional de stupéfiants démantelé après un contrôle routier à Sartrouville

13/01/2026

Tentative de vol en réunion : au Havre, trois individus interpellés avec pied de biche et hachette

13/01/2026

Eure. Un homme grièvement brûlé sur la voie publique à Bourg-Achard : la gendarmerie enquête

13/01/2026

L’autoroute A29 coupée ce matin après un accident impliquant deux poids lourds en Seine-Maritime

13/01/2026

A150 : de nouveaux sondages géotechniques programmés de nuit près de Maromme

12/01/2026

Tempête Goretti : encore 11 000 foyers privés d’électricité en Normandie, dont 1 500 en Seine-Maritime

12/01/2026

Municipales 2026 : les dépôts de candidatures ouvrent le 9 février dans l’Eure

12/01/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

Intoxication au monoxyde de carbone : trois personnes hospitalisées près de Broglie

11/01/2026 -

Seine-Maritime : un piéton de 82 ans tué sur un passage protégé par un automobiliste qui s'était assoupi

11/01/2026 -

Accident à Thiouville, en Seine-Maritime : un adolescent de 17 ans héliporté en urgence absolue

10/01/2026 -

Tempête Goretti : transports scolaires et lignes commerciales suspendus dans trois départements normands

08/01/2026 -

Bolbec. Le livreur de pizzas n'avait pas de permis et travaillait au noir : son patron en garde à vue

12/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen