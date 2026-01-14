Perte de contrôle sur la D64 à Moulineaux: alcoolémie élevée pour le conducteur

Les policiers sont intervenus cette nuit vers 1h46 sur la D64, à Moulineaux, suite à un accident dû à une perte de contrôle du conducteur. Le conducteur, pris en charge par les sapeurs-pompiers, ont constaté que l'homme présentait des signes manifestes d’ivresse.
Âgé de 48 ans et domicilié à Orival, l’automobiliste a d’abord été testé positif à l’éthylotest. Les vérifications ultérieures par éthylomètre ont établi un taux de 1,03 mg/l d’air expiré, soit plus de 2 g par litre de sang.
Le véhicule, en règle, a été placé en fourrière et le permis de conduire du conducteur, placé en dégrisement, a fait l’objet d’une rétention administrative.
