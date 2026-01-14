Perte de contrôle sur la D64 à Moulineaux: alcoolémie élevée pour le conducteur

Un accident s’est produit en pleine nuit sur la D64 à Moulineaux. L'automibiste, seul en cause, était fortement alcoolisé.

