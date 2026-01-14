 >
Connectez-vous S'inscrire

Perte de contrôle sur la D64 à Moulineaux: alcoolémie élevée pour le conducteur


Un accident s’est produit en pleine nuit sur la D64 à Moulineaux. L'automibiste, seul en cause, était fortement alcoolisé.



Mercredi 14 Janvier 2026 - 11:50


L'automobiliste a été intercepeté par une patrouille de police - Illustration Adobe Stock
L'automobiliste a été intercepeté par une patrouille de police - Illustration Adobe Stock
Les policiers sont intervenus cette nuit vers 1h46 sur la D64, à Moulineaux, suite à un accident dû à une perte de contrôle du conducteur. Le conducteur, pris en charge par les sapeurs-pompiers, ont constaté que l'homme présentait des signes manifestes d’ivresse.

Âgé de 48 ans et domicilié à Orival, l’automobiliste a d’abord été testé positif à l’éthylotest. Les vérifications ultérieures par éthylomètre ont établi un taux de 1,03 mg/l d’air expiré, soit plus de 2 g par litre de sang.

Le véhicule, en règle, a été placé en fourrière et le permis de conduire du conducteur, placé en dégrisement, a fait l’objet d’une rétention administrative.
 





Mots clés : alcool, enquête, faits divers, Moulineaux, police, Seine-Maritime




En ce moment | En Une | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

http://

Perte de contrôle sur la D64 à Moulineaux: alcoolémie élevée pour le conducteur

14/01/2026

FLASH INFO : Tempête Goretti : la jetée Ouest du port de Dieppe fermée jusqu’à nouvel ordre

14/01/2026

Tempête Goretti en Normandie : le dysfonctionnement de FR-Alert désormais corrigé

13/01/2026

Rouen : un conducteur de bus victime d'un malaise à la station TEOR Mont-Riboudet

13/01/2026

L'A29 rouverte à la circulation en Seine-Maritime, après un accident de camions

13/01/2026

Yvelines. Un trafic régional de stupéfiants démantelé après un contrôle routier à Sartrouville

13/01/2026

Tentative de vol en réunion : au Havre, trois individus interpellés avec pied de biche et hachette

13/01/2026

Eure. Un homme grièvement brûlé sur la voie publique à Bourg-Achard : la gendarmerie enquête

13/01/2026

L’autoroute A29 coupée ce matin après un accident impliquant deux poids lourds en Seine-Maritime

13/01/2026

A150 : de nouveaux sondages géotechniques programmés de nuit près de Maromme

12/01/2026

Tempête Goretti : encore 11 000 foyers privés d’électricité en Normandie, dont 1 500 en Seine-Maritime

12/01/2026

Municipales 2026 : les dépôts de candidatures ouvrent le 9 février dans l’Eure

12/01/2026

A Dieppe, trois jeunes interpellés après une tentative de vol à la roulotte en réunion

12/01/2026

Bolbec. Le livreur de pizzas n'avait pas de permis et travaillait au noir : son patron en garde à vue

12/01/2026

Sécurité routière en Seine-Maritime : moins de morts en 2025, mais des signaux toujours au rouge

12/01/2026

Intoxication au monoxyde de carbone : trois personnes hospitalisées près de Broglie

11/01/2026

Seine-Maritime : un piéton de 82 ans tué sur un passage protégé par un automobiliste qui s'était assoupi

11/01/2026

Seine-Maritime : 7 000 foyers encore privés d’électricité ce samedi soir à 21 h

10/01/2026

Accident à Thiouville, en Seine-Maritime : un adolescent de 17 ans héliporté en urgence absolue

10/01/2026

Avis de « grand vent » sur la Manche et la mer du Nord ce week-end : prudence sur le littoral de la Seine-Maritime

10/01/2026
Afficher plus d'articles

index.php?action=rubrique&numrub=30
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

Seine-Maritime : un piéton de 82 ans tué sur un passage protégé par un automobiliste qui s'était assoupi

11/01/2026 -

Intoxication au monoxyde de carbone : trois personnes hospitalisées près de Broglie

11/01/2026 -

Accident à Thiouville, en Seine-Maritime : un adolescent de 17 ans héliporté en urgence absolue

10/01/2026 -

Tempête Goretti : transports scolaires et lignes commerciales suspendus dans trois départements normands

08/01/2026 -

Bolbec. Le livreur de pizzas n'avait pas de permis et travaillait au noir : son patron en garde à vue

12/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen