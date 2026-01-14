Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur stoppé par la herse des policiers après un refus d’obtempérer

Lorsque les policiers ont tenté de procéder au contrôle, le conducteur a refusé d’obtempérer, franchissant plusieurs feux rouges. La brigade anticriminalité, appelée en renfort, a finalement mis fin à la fuite grâce à l’utilisation d’un dispositif d’immobilisation des véhicules automobiles (DIVA), une sorte de herse qui permet de crever les pneus sans provoquer d'accident.
#Interpellation| 🚦💨Cette nuit, #SaintÉtienneDuRouvray : contrôle routier version jeu vidéo : vitesse, feux rouges grillés, refus d’obtempérer…
🎮Game over grâce au #DIVA.
👉Conducteur de 18 ans, #Stups positif. 🚗 à la fourrière, direction GAV.#Protéger pic.twitter.com/KFLJWq5vfP
— Police nationale 76 (@PoliceNat76) January 14, 2026
Positif au THC
