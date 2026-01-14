Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur stoppé par la herse des policiers après un refus d’obtempérer

Une course-poursuite nocturne a pris fin à Saint-Étienne-du-Rouvray après l’intervention conjointe de plusieurs équipages de police. Le chauffard a été contrôlé positif aux stupéfiants.

En ce moment | En Une | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026