Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur stoppé par la herse des policiers après un refus d’obtempérer


Une course-poursuite nocturne a pris fin à Saint-Étienne-du-Rouvray après l’intervention conjointe de plusieurs équipages de police. Le chauffard a été contrôlé positif aux stupéfiants.



Mercredi 14 Janvier 2026 - 12:13


Le fuyard a été intercepté grâce au déploiement du dispositif Diva - Illustration DDSP76
Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 0h35, les forces de l’ordre ont été alertées par le comportement dangereux d’un automobiliste circulant à vive allure rue de Paris, à l’angle de la rue Barthélémy-Camille-Polonceau, à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime).

Lorsque les policiers ont tenté de procéder au contrôle, le conducteur a refusé d’obtempérer, franchissant plusieurs feux rouges. La brigade anticriminalité, appelée en renfort, a finalement mis fin à la fuite grâce à l’utilisation d’un dispositif d’immobilisation des véhicules automobiles (DIVA), une sorte de herse qui permet de crever les pneus sans provoquer d'accident.

Positif au THC

Le conducteur, âgé de 18 ans et domicilié dans la commune, a été interpellé. Le dépistage s’est révélé positif au THC. L’intervention s’est déroulée avec caméra-piéton activée. Le jeune homme a été placé en garde à vue et le véhicule enlevé. Une procédure judiciaire a été engagée à son encontre pour refus d’obtempérer et conduite sous stupéfiants.
 





Mots clés : enquête, faits divers, police, Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime




