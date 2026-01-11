Seine-Maritime : un piéton de 82 ans tué sur un passage protégé par un automobiliste qui s'était assoupi

[Actualisé] - Un homme de 82 ans a perdu la vie ce dimanche après-midi à Mesnil-Esnard, percuté sur un passage piétons par une voiture, route de Paris. L'automobiliste a reconnu qu'il était assoupi au moment de l'accident.



Un dramatique accident de la circulation s’est produit ce dimanche après-midi à Le-Mesnil-Esnard. Un piéton âgé de 82 ans a perdu la vie après avoir été percuté par une voiture sur la route de Paris.



Les secours ont été engagés peu après 15 heures pour une collision impliquant un véhicule léger et un piéton. À leur arrivée sur place, les sapeurs-pompiers n’ont pu que constater le décès de la victime, un homme de 82 ans, mort sur le coup, précise le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76)..

Le conducteur reconnaît s'être assoupi Les premières constatations, relate la police, ont permis d'établir que l'octogénaire a été percuté alors qu'il traversait sur un passage réservé aux piétons. Dans le choc, particulièrement violent, le piéton a été projeté sur le trottoir.à proximité de son domicile. Le conducteur du Land Rover, un homme dont l'âge n'a pas été communiqué, a déclaré aux policiers qu'il s'était assoupi au volant au moment de l'accident.



Les dépistages alcool et stupéfiants pratiqués sur l'automobiliste, placé en garde à vue pour homicide involontaire, se sont avérés négatifs, indique-t-on à l'hôtel de police de Rouen, en charge de l'enquête.



Dix sapeurs-pompiers sont intervenus avec quatre véhicules de secours routier.. Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer. Une enquête devra préciser les conditions dans lesquelles le piéton a été percuté sur cet axe particulièrement fréquenté de la commune.









