Tempête Goretti : la jetée Ouest du port de Dieppe fermée jusqu’à nouvel ordre

Des investigations techniques sont actuellement réalisées afin de mesurer l’ampleur des dégâts et de définir les interventions nécessaires. Ports de Normandie a également décidé de profiter de cette période de fermeture pour lancer plusieurs chantiers, dont certains étaient déjà planifiés.



Parmi les travaux annoncés figurent notamment la maintenance de l’estacade en bois, initialement prévue à partir de la mi-février, le remplacement d’un caillebotis, ainsi que le traitement de désordres structurels jugés mineurs sur le dernier caisson Jarlan de la jetée.



L’ensemble de ces opérations sera réalisé de manière concomitante, afin de réduire au maximum la durée de la fermeture et les désagréments pour les riverains comme pour les usagers du port.