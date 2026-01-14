Tempête Goretti : la jetée Ouest du port de Dieppe fermée jusqu’à nouvel ordre

Après le passage de la tempête Goretti la semaine dernière, plusieurs désordres ont été relevés sur la jetée Ouest du port de Dieppe - Photos Ports de Normandie
Le coup de vent n’est pas passé inaperçu sur le littoral dieppois. Après le passage de la tempête Goretti la semaine dernière, plusieurs désordres ont été relevés sur la jetée Ouest du port de Dieppe. Par mesure de sécurité, Ports de Normandie, propriétaire de l’ouvrage, a décidé de fermer l’accès à la jetée, y compris au local de la SNSM (société nationale de sauvetage en mer).
Cette fermeture, à titre préventif, restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre. L’objectif est clair : garantir la sécurité du public et des usagers du port, le temps d’évaluer précisément l’état de la structure.
D'autres travaux déjà programmés
Des investigations techniques sont actuellement réalisées afin de mesurer l’ampleur des dégâts et de définir les interventions nécessaires. Ports de Normandie a également décidé de profiter de cette période de fermeture pour lancer plusieurs chantiers, dont certains étaient déjà planifiés.
Parmi les travaux annoncés figurent notamment la maintenance de l’estacade en bois, initialement prévue à partir de la mi-février, le remplacement d’un caillebotis, ainsi que le traitement de désordres structurels jugés mineurs sur le dernier caisson Jarlan de la jetée.
L’ensemble de ces opérations sera réalisé de manière concomitante, afin de réduire au maximum la durée de la fermeture et les désagréments pour les riverains comme pour les usagers du port.
À retenir
- Jetée Ouest fermée au public jusqu’à nouvel ordre
- Accès au local de la SNSM également interdit
- Expertises techniques en cours
- Plusieurs travaux regroupés pour limiter la durée du chantier