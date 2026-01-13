L'A29 rouverte à la circulation en Seine-Maritime, après un accident de camions

L’autoroute A29 est rouverte à la circulation dans le sens Caen vers Saint-Quentin. L’axe avait été fermé suite à un accident impliquant deux camions ce matin à hauteur d’Étaimpuis (Seine-Maritime).
