Pont-Audemer. Une canalisation de gaz arrachée lors de travaux, onze habitants évacués

Un périmètre de sécurité a été établ autour de la fuite - Illustration infoNormandie
Les sapeurs-pompiers de l'Eure sont intervenus ce mercredi matin, peu avant 10 heures, route de Honfleur à Pont-Audemer, pour une fuite de gaz sur la voie publique. En cause : une canalisation de gaz sous pression (4 bars) endommagée accidentellement lors d’une opération de terrassement.
Un périmètre de sécurité a rapidement été mis en place afin de prévenir tout risque. Les agents d’Enedis ont procédé à la neutralisation de la fuite pendant que les secours sécurisaient le secteur.
Évacuation préventive d’un immeuble HLM
Par mesure de précaution, onze personnes ont été évacuées d’un immeuble HLM situé à proximité immédiate du chantier. Elles ont été prises en charge par la mairie pendant toute la durée des opérations.
Au total, treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention, qui s’est achevée aux alentours de midi, une fois la situation totalement maîtrisée. Aucun blessé n’est à déplorer.
