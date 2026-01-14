Pont-Audemer. Une canalisation de gaz arrachée lors de travaux, onze habitants évacués

Les sapeurs-pompiers de l'Eure sont intervenus ce mercredi matin, peu avant 10 heures, route de Honfleur à Pont-Audemer, pour une fuite de gaz sur la voie publique. En cause : une canalisation de gaz sous pression (4 bars) endommagée accidentellement lors d’une opération de terrassement.



Un périmètre de sécurité a rapidement été mis en place afin de prévenir tout risque. Les agents d’Enedis ont procédé à la neutralisation de la fuite pendant que les secours sécurisaient le secteur.