Le Havre : deux hommes interpellés pour défaut de permis et suspicion de recel de vol

Une enquête a été ouverte après la découverte de bidons suspects dans le véhicule de deux jeunes hommes - Illustration
Vers 2h40, cette nuit de mardi à mercredi, des policiers en civil de la brigade anticriminalité (BAC) ont repéré deux individus à proximité d’un véhicule rue Henri-Gautier, au Havre. À la vue des fonctionnaires, les deux hommes sont remontés précipitamment à bord avant de tenter de quitter les lieux.
Lors du contrôle, une forte odeur d’essence émanait de l’habitacle. La fouille du coffre a permis de découvrir trois bidons, dont un rempli, ainsi qu’un tuyau d’arrosage.
Interpellés pour recel de vol
Les deux occupants, âgés de 20 et 26 ans et domiciliés au Havre, ont été placés en garde à vue. Il est apparu que le conducteur ne détenait pas le permis de conduire. Aucun véhicule récemment siphonné n’a toutefois été retrouvé à proximité. Le matériel a été placé sous scellés et une procédure judiciaire a été ouverte pour défaut de permis et recel de vol.
