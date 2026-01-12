Connectez-vous S'inscrire

Tempête Goretti : encore 11 000 foyers privés d’électricité en Normandie, dont 1 500 en Seine-Maritime


La tempête Goretti continue de laisser des traces en Seine-Maritime. Malgré une mobilisation massive des équipes techniques d'Enedis, plusieurs milliers d’habitants restent impactés par des coupures de courant, après le passage de cet épisode météorologique intense.



Lundi 12 Janvier 2026 - 16:26


Plus de trois jours après le passage de la tempête Goretti, le réseau électrique reste sous tension en Normandie. Si l’immense majorité des clients ont retrouvé le courant, plusieurs milliers de foyers sont encore impactés, notamment en Seine-Maritime.

La tempête Goretti, qui a balayé la Seine-Maritime dans la nuit de jeudi 8 à vendredi 9 janvier, a provoqué d’importants dégâts sur les infrastructures électriques. Rafales violentes, chutes d’arbres et lignes arrachées ont entraîné des coupures massives sur l’ensemble du territoire.

Ce lundi à la mi-journée, Enedis annonce que 97 % des clients ont désormais été réalimentés. À l’échelle de la Normandie, 11 000 clients restaient encore privés d’électricité ce matin, dont environ 1 500 foyers en Seine-Maritime selon le dernier point de situation établi à 14h30.


Un dispositif renforcé sur le terrain

Compte tenu de l’ampleur des dégâts, Enedis a déployé un dispositif renforcé. Des équipes d’intervention rapide venues de toute la France ont été envoyées en renfort dans les secteurs les plus touchés afin d’accélérer le retour à la normale.

Les interventions se concentrent désormais sur les pannes les plus complexes, souvent situées en zones rurales ou liées à des dommages lourds sur les lignes et les postes électriques. L’objectif affiché par le gestionnaire du réseau est un rétablissement complet dans le courant de la journée, sous réserve de nouvelles difficultés techniques.

En cas de coupure persistante

Enedis rappelle que son centre d’appel de dépannage est joignable 24 h/24 et 7 j/7 au 09 726 750 76 pour signaler toute coupure ou obtenir des informations sur l’avancée des réparations
.
La vigilance reste de mise dans les zones encore impactées, alors que les équipes poursuivent leurs opérations sur un réseau fragilisé par un épisode météorologique qualifié d’exceptionnel.
 




Mots clés : coupure d'électricité, Enedis, Normandie, Seine-Maritime, tempête Goretti





12/01/2026

Eure. L’intervention d’un chasseur sauve un quinquagénaire après un accident de buggy dans un bois

06/01/2026 -

Intoxication au monoxyde de carbone : trois personnes hospitalisées près de Broglie

11/01/2026 -

Tempête Goretti : transports scolaires et lignes commerciales suspendus dans trois départements normands

08/01/2026 -

Seine-Maritime : un piéton de 82 ans tué sur un passage protégé par un automobiliste qui s'était assoupi

11/01/2026 -

Accident à Thiouville, en Seine-Maritime : un adolescent de 17 ans héliporté en urgence absolue

10/01/2026 -
