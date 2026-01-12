Tempête Goretti : encore 11 000 foyers privés d’électricité en Normandie, dont 1 500 en Seine-Maritime

Plus de trois jours après le passage de la tempête Goretti, le réseau électrique reste sous tension en Normandie. Si l’immense majorité des clients ont retrouvé le courant, plusieurs milliers de foyers sont encore impactés, notamment en Seine-Maritime.



La tempête Goretti, qui a balayé la Seine-Maritime dans la nuit de jeudi 8 à vendredi 9 janvier, a provoqué d’importants dégâts sur les infrastructures électriques. Rafales violentes, chutes d’arbres et lignes arrachées ont entraîné des coupures massives sur l’ensemble du territoire.



Ce lundi à la mi-journée, Enedis annonce que 97 % des clients ont désormais été réalimentés. À l’échelle de la Normandie, 11 000 clients restaient encore privés d’électricité ce matin, dont environ 1 500 foyers en Seine-Maritime selon le dernier point de situation établi à 14h30.