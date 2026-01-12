Tempête Goretti : encore 11 000 foyers privés d’électricité en Normandie, dont 1 500 en Seine-Maritime

La tempête Goretti, qui a balayé la Seine-Maritime dans la nuit de jeudi 8 à vendredi 9 janvier, a provoqué d’importants dégâts sur les infrastructures électriques. Rafales violentes, chutes d’arbres et lignes arrachées ont entraîné des coupures massives sur l’ensemble du territoire.
Ce lundi à la mi-journée, Enedis annonce que 97 % des clients ont désormais été réalimentés. À l’échelle de la Normandie, 11 000 clients restaient encore privés d’électricité ce matin, dont environ 1 500 foyers en Seine-Maritime selon le dernier point de situation établi à 14h30.
Un dispositif renforcé sur le terrain
Les interventions se concentrent désormais sur les pannes les plus complexes, souvent situées en zones rurales ou liées à des dommages lourds sur les lignes et les postes électriques. L’objectif affiché par le gestionnaire du réseau est un rétablissement complet dans le courant de la journée, sous réserve de nouvelles difficultés techniques.
En cas de coupure persistante
La vigilance reste de mise dans les zones encore impactées, alors que les équipes poursuivent leurs opérations sur un réseau fragilisé par un épisode météorologique qualifié d’exceptionnel.
