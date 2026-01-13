Rouen : un conducteur de bus victime d'un malaise à la station TEOR Mont-Riboudet

Un conducteur de bus du réseau Astuce, victime d'un malaise, a indiqué avoir été incommodé par une forte odeur de gazole à l’intérieur de son véhicule, ce qui a nécessité l’intervention rapide des sapeurs-pompiers sur place, à la station Teor du Mont-Riboudet, à Rouen..
Transporté à l'hôpital
Les faits se sont produits aux alentours de 17 heures. Douze sapeurs-pompiers, mobilisés avec cinq engins, ont procédé à une reconnaissance complète du bus et de son environnement immédiat. Aucun dégagement dangereux ni anomalie particulière n’a été relevé à l’issue des vérifications.
Par précaution, le conducteur a toutefois été orienté vers l’hôpital afin de bénéficier d’examens complémentaires. L’incident n’a pas fait d’autre victime et aucune évacuation n’a été nécessaire.
