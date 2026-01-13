Tempête Goretti en Normandie : le dysfonctionnement de FR-Alert désormais corrigé

Une fois l’épisode exceptionnel terminé, un dysfonctionnement temporaire et sporadique est toutefois apparu. Certains abonnés ont ainsi reçu, ces derniers jours, plusieurs notifications FR-Alert successives, sans nouvel événement particulier.



La problématique a été rapidement identifiée par les services de l’État, puis signalée aux autorités nationales en charge du dispositif. Les investigations ont été menées en lien avec l’ensemble des opérateurs téléphoniques.



Ce mardi 13 janvier en fin d’après-midi, le ministère de l’Intérieur a confirmé que l’anomalie technique avait été totalement corrigée, indique la préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué. Les services de l’État présentent leurs excuses aux personnes concernées pour les désagréments occasionnés et rappellent que FR-Alert reste un outil essentiel de protection des populations en cas de danger majeur.