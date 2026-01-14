Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Permis annulé, stupéfiants et alcool : un quinquagénaire en garde à vue

Mardi soir, peu après 21h, les policiers de la brigade cynophile ont remarqué un véhicule circulant à vive allure rue Adolphe-Thiers, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, en Seine-Maritime. Le conducteur, âgé de 51 ans et domicilié à Pont-de-l’Arche, a été immédiatement contrôlé.



Les vérifications ont révélé que son permis de conduire était annulé et que le véhicule n’était pas assuré. Lors du contrôle, un sachet contenant une substance testée positive à l’héroïne a été découvert au sol, au pied du conducteur.