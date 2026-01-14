Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Permis annulé, stupéfiants et alcool : un quinquagénaire en garde à vue

Mardi soir, peu après 21h, les policiers de la brigade cynophile ont remarqué un véhicule circulant à vive allure rue Adolphe-Thiers, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, en Seine-Maritime. Le conducteur, âgé de 51 ans et domicilié à Pont-de-l’Arche, a été immédiatement contrôlé.
Les vérifications ont révélé que son permis de conduire était annulé et que le véhicule n’était pas assuré. Lors du contrôle, un sachet contenant une substance testée positive à l’héroïne a été découvert au sol, au pied du conducteur.
Les vérifications ont révélé que son permis de conduire était annulé et que le véhicule n’était pas assuré. Lors du contrôle, un sachet contenant une substance testée positive à l’héroïne a été découvert au sol, au pied du conducteur.
Traitement à la méthadone
Soumis à des dépistages, l’homme s’est révélé positif aux opiacés et présentait également une alcoolémie de 0,34 mg/l d’air expiré. Le véhicule a été emmené en fourrière et le quinquagénaire placé en garde à vue. Lors de son audition, il a reconnu la conduite sans permis et sans assurance, tout en contestant la détention de stupéfiants, évoquant un traitement à la méthadone.
Les autres infos du jour
-
Le Havre : deux hommes interpellés pour défaut de permis et suspicion de recel de vol
-
Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur stoppé par la herse des policiers après un refus d’obtempérer
-
Perte de contrôle sur la D64 à Moulineaux: alcoolémie élevée pour le conducteur
-
Tempête Goretti en Normandie : le dysfonctionnement de FR-Alert désormais corrigé