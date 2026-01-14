 >
Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Permis annulé, stupéfiants et alcool : un quinquagénaire en garde à vue


Un contrôle routier à Saint-Aubin-lès-Elbeuf a conduit (Seine-Maritime) àa conduit un automobiliste en garde à vue. L'homme de 51 ans s'est vu notifier une série d'infractions.



Mercredi 14 Janvier 2026 - 13:44


L'automobiliste a été arrêté parce qu'il roulait trop vite en ville - Illustration DGPN
Mardi soir, peu après 21h, les policiers de la brigade cynophile ont remarqué un véhicule circulant à vive allure rue Adolphe-Thiers, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, en Seine-Maritime. Le conducteur, âgé de 51 ans et domicilié à Pont-de-l’Arche, a été immédiatement contrôlé.

Les vérifications ont révélé que son permis de conduire était annulé et que le véhicule n’était pas assuré. Lors du contrôle, un sachet contenant une substance testée positive à l’héroïne a été découvert au sol, au pied du conducteur.

Traitement à la méthadone

Soumis à des dépistages, l’homme s’est révélé positif aux opiacés et présentait également une alcoolémie de 0,34 mg/l d’air expiré. Le véhicule a été emmené en fourrière et le quinquagénaire placé en garde à vue. Lors de son audition, il a reconnu la conduite sans permis et sans assurance, tout en contestant la détention de stupéfiants, évoquant un traitement à la méthadone.




