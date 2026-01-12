Municipales 2026 : les dépôts de candidatures ouvrent le 9 février dans l’Eure

Les élections municipales et communautaires approchent. Dans l’Eure, la phase de dépôt des candidatures débutera le lundi 9 février 2026 à 10 heures et s’achèvera le jeudi 26 février à 18 heures, délai strict au-delà duquel aucun dossier ne sera accepté.
La déclaration de candidature est obligatoire, y compris en cas de second tour. Les dépôts s’effectuent exclusivement sur rendez-vous, auprès des services de l’État.
Des horaires encadrés pour le premier tour
Pour le premier tour, les candidats pourront déposer leur dossier :
• lundi 9 février, de 10h à 16h ;
• du mardi 10 au mercredi 25 février, de 9h à 16h (hors week-ends) ;
• jeudi 26 février, de 9h à 18h.
En cas de second tour, les déclarations devront être déposées :
• lundi 16 mars, de 9h à 16h ;
• mardi 17 mars, de 9h à 18h.
Trois lieux selon l’arrondissement
Les lieux de dépôt varient selon la commune concernée :
• Préfecture de l’Eure à Évreux pour les communes de l’arrondissement d’Évreux ainsi que celles des cantons de Breteuil, Le Neubourg et Verneuil-d’Avre-et-d’Iton ;
• Sous-préfecture des Andelys pour les communes de l’arrondissement des Andelys ;
• Sous-préfecture de Bernay pour les communes de l’arrondissement de Bernay, hors cantons de Breteuil, Le Neubourg et Verneuil-d’Avre-et-d’Iton.
Les listes candidates doivent respecter la parité, avec une alternance stricte femme/homme ou homme/femme.
------------------------
📌 À retenir
• 📅 Dates de dépôt : du 9 au 26 février 2026 (1er tour)
• ⏰ Clôture impérative : jeudi 26 février à 18h
• 📄 Déclaration obligatoire pour les deux tours
• 📍 Dépôt sur rendez-vous uniquement
------------------------
------------------------
Les formulaires officiels et le mémento du candidat sont disponibles sur le site de la Préfecture de l’Eure.
Pour toute question, le bureau de la citoyenneté et des élections est joignable au 02 32 78 28 04 ou 02 32 78 28 10, ou par courriel à pref-elections@eure.gouv.fr.
