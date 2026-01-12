Municipales 2026 : les dépôts de candidatures ouvrent le 9 février dans l’Eure

Les lieux de dépôt varient selon la commune concernée :



• Préfecture de l’Eure à Évreux pour les communes de l’arrondissement d’Évreux ainsi que celles des cantons de Breteuil, Le Neubourg et Verneuil-d’Avre-et-d’Iton ;



• Sous-préfecture des Andelys pour les communes de l’arrondissement des Andelys ;



• Sous-préfecture de Bernay pour les communes de l’arrondissement de Bernay, hors cantons de Breteuil, Le Neubourg et Verneuil-d’Avre-et-d’Iton.



Les listes candidates doivent respecter la parité, avec une alternance stricte femme/homme ou homme/femme.