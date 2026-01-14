Maël est né dans l'ambulance des sapeurs-pompiers de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton

La jeune maman a mis au monde Maël dans l'ambulance des sapeurs-pompiers qui la transportait vers la maternité de l'hôpital de l'Aigle. Le bébé et la maman vont bien - Illustration Pixabay
Les sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton ont été sollicités à 10h33, ce mardi 13 janvier, pour une mission a priori classique : transporter une future maman vers la maternité de L’Aigle, où son accouchement était programmé.
À bord de l’ambulance, Mélissa, la jeune maman, voit cependant les contractions s’intensifier nettement. En quelques minutes, la situation s’accélère et ne laisse plus de place au doute.
Un accouchement express sur le bas-côté
Les sapeurs-pompiers décident alors de s’arrêter sur le bas-côté. Le temps de transformer l’ambulance en salle de naissance improvisée, et Maël pointe déjà le bout de son nez. L’un des secouristes procède même à la coupe du cordon ombilical, sans attendre l’arrivée à l’hôpital.
L’intervention se déroule dans le calme et la bonne humeur. Une fois le nouveau-né et sa maman stabilisés, l’ambulance reprend la route vers la maternité de L’Aigle, où une équipe médicale prend le relais.
Aux dernières nouvelles, Mélissa et le petit Maël se portent à merveille. De quoi combler de bonheur le papa, Jason, et la grande sœur Eva, deux ans et demi, ravie d’accueillir son petit frère… né sur la route, mais déjà entouré de belles histoires.
Aux dernières nouvelles, Mélissa et le petit Maël se portent à merveille. De quoi combler de bonheur le papa, Jason, et la grande sœur Eva, deux ans et demi, ravie d’accueillir son petit frère… né sur la route, mais déjà entouré de belles histoires.
