Maël est né dans l'ambulance des sapeurs-pompiers de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton

Les sapeurs-pompiers décident alors de s’arrêter sur le bas-côté. Le temps de transformer l’ambulance en salle de naissance improvisée, et Maël pointe déjà le bout de son nez. L’un des secouristes procède même à la coupe du cordon ombilical, sans attendre l’arrivée à l’hôpital.



L’intervention se déroule dans le calme et la bonne humeur. Une fois le nouveau-né et sa maman stabilisés, l’ambulance reprend la route vers la maternité de L’Aigle, où une équipe médicale prend le relais.



Aux dernières nouvelles, Mélissa et le petit Maël se portent à merveille. De quoi combler de bonheur le papa, Jason, et la grande sœur Eva, deux ans et demi, ravie d’accueillir son petit frère… né sur la route, mais déjà entouré de belles histoires.