FLASH INFO - L'autoroute A28 coupée dans l’Eure après l’accident d’un poids lourd chargé de panneaux solaires

Un camion transportant des panneaux solaires s’est renversé mercredi matin sur l’A28, à hauteur de La Goulafrière (Eure), provoquant la coupure complète de l’axe en direction d’Alençon. Une déviation est en place et la durée de l’intervention reste inconnue.



Mercredi 21 Janvier 2026 - 12:11


L'autoroute a été temporairement fermée, afin de permettre l'évacuation du poids lourd accidenté et le netoyage de la chaussée - Illustration Alis A28/X
L'autoroute a été temporairement fermée, afin de permettre l'évacuation du poids lourd accidenté et le netoyage de la chaussée - Illustration Alis A28/X
Un important dispositif est mobilisé depuis ce matin vers 8 heures sur l’A28, dans le sens Rouen vers Le Mans, après l’accident d’un poids lourd chargé de panneaux solaires survenu vers 8h à La Goulafrière (Eure). Le véhicule s’est retrouvé en travers de la chaussée, contraignant à interrompre totalement la circulation.

Les équipes de la société ALIS, gestionnaire de l'autoroute, des services de sécurité et de dépannage interviennent pour sécuriser les lieux, baliser la zone et procéder au relevage ainsi qu’à l’évacuation du camion, indique . Le nettoyage de la chaussée pourrait durer plusieurs heures, détaille Bison Futé, dans un communiqué publié en fin de matinée.

Aucune victime n'est à déplorer, signalent les sapeurs-pompiers.  
 

Itinéraire de déviation

ALIS a activé une déviation pour les conducteurs circulant depuis Rouen vers Alençon. Ils sont invités à sortir de l'autoroute au diffuseur n°15 Broglie–Orbec, puis à emprunter la RD 438, avant de retrouver l’A28 au diffuseur n°14 Gacé, en direction d’Alençon.
 

Ce qu’il faut retenir
– A28 coupée entre la sortie d'Orbec et Gacé (sens Rouen → Le Mans)
– Poids lourd transportant des panneaux solaires accidenté
– Déviation par les diffuseurs n°15 puis n°14 via la RD438
– Durée de l’intervention indéterminée





Mots clés : A28, accident, Eure, faits divers, gendarmerie, La Goulafrière, panneaux solaires, pompiers




FLASH INFO - L'autoroute A28 coupée dans l'Eure après l'accident d'un poids lourd chargé de panneaux solaires

21/01/2026

