FLASH INFO - L'autoroute A28 coupée dans l’Eure après l’accident d’un poids lourd chargé de panneaux solaires

Les équipes de la société ALIS, gestionnaire de l'autoroute, des services de sécurité et de dépannage interviennent pour sécuriser les lieux, baliser la zone et procéder au relevage ainsi qu’à l’évacuation du camion, indique . Le nettoyage de la chaussée pourrait durer plusieurs heures, détaille Bison Futé, dans un communiqué publié en fin de matinée.
Aucune victime n'est à déplorer, signalent les sapeurs-pompiers.
⚠Suite à un accident 🚛, l'A28 est actuellement fermée à la circulation dans le sens #Rouen vers #Alençon : sortie 15 #Orbec #Broglie obligatoire.
Déviation RD 49 > RD 438
Reprise de l’A28 au diffuseur 16 #Gacé@infoNormandie #infotrafic #inforoute
— ALiS A28 Rouen / Alençon (@Alis_autoroute) January 21, 2026
Itinéraire de déviation
– Déviation par les diffuseurs n°15 puis n°14 via la RD438
– Durée de l’intervention indéterminée