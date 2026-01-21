Eure : un chien secouru au fond d’une marnière de dix mètres à Claville

Une équipe de sauveteurs en milieu périlleux du Sdis27 a été engagée pour descendre dans la marnière. Harnachés et équipés de matériel de progression verticale, les secouristes ont pu rejoindre le Beauceron et le remonter en sécurité vers la surface.



« Il va bien », confirme ce matin un officier du Sdis27. L’animal a retrouvé son maître, sain et sauf.