Eure : un chien secouru au fond d’une marnière de dix mètres à Claville

Le beauceron a été remonté à la surface par une équipe spécialisée en milieu périlleux du Sdis27 - illustration Christel SAGNIEZ from Pixabay
Les sapeurs-pompiers de l'Eure ont été appelés, hier, mardi, vers 23h15 pour un chien coincé au fond d’une excavation d’une dizaine de mètres, dans une zone boisée située en bordure de la départementale 60, à Claville, une commune proche d'Evreux. À leur arrivée, l’animal était visible mais impossible à atteindre sans matériel adapté.
« Il va bien »
Une équipe de sauveteurs en milieu périlleux du Sdis27 a été engagée pour descendre dans la marnière. Harnachés et équipés de matériel de progression verticale, les secouristes ont pu rejoindre le Beauceron et le remonter en sécurité vers la surface.
« Il va bien », confirme ce matin un officier du Sdis27. L’animal a retrouvé son maître, sain et sauf.
« Il va bien », confirme ce matin un officier du Sdis27. L’animal a retrouvé son maître, sain et sauf.