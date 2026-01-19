 >
Trafic de stupéfiants à Fécamp : un vaste réseau démantelé autour de la Tour Saint-Nicolas


Un renseignement anonyme a permis aux gendarmes de mettre au jour un trafic de cannabis, héroïne et cocaïne opérant depuis la Tour Saint-Nicolas à Fécamp et dans plusieurs communes voisines, en Seine-Maritime. Onze personnes ont été interpellées, d’importantes quantités de drogue et d’argent saisies.



Lundi 19 Janvier 2026 - 18:47


C'est dans cet immeuble d'une dizaine d'étages, la Tour Saint-Nicolas, située sente du Val-aux-Vaches, que le trafic a été mis au jour - Google Maps
Le renseignement remonte à octobre 2024. Les gendarmes de Fécamp sont alors alertés d'un possible trafic de stupéfiants dans la Tour Saint-Nicolas, sente du Val-aux-Vaches. L’enquête, confiée à la brigade de recherches (BR), révèle un trafic structuré impliquant plus d’une dizaine de personnes. Le principal mis en cause reconnaît écouler un kilogramme de cannabis, ainsi que 100 g d’héroïne et 100 g de cocaïne.

Le réseau ne se limitait pas à la Tour Saint-Nicolas : le trafiquant livrait aussi à domicile dans Fécamp et les environs.

Plus de 4 kg de drogue et 17 000€ saisis

Le mardi 13 janvier 2026, une opération d’ampleur est menée simultanément à Fécamp, Notre-Dame-du-Bec et Froberville. Au total, 11 suspects sont interpellés. Les perquisitions permettent la découverte de plus de 4 kg de résine de cannabis, près de 100 g d’héroïne, plus de 17 000 € en numéraire, une arme de catégorie A et divers objets liés au trafic, détaille la procureure de la République du Havre Soizic Guillaume.

Les enquêteurs entendent également de nombreux consommateurs. Six personnes ont été déférées ce lundi devant le tribunal judicaire  du Havre en comparution immédiate. Elles ont demandé un délai pour organiser leur défense : l'audience au fond se tiendra le 2 mars 2026.
Plus de 17 000€ en numéraire ont été saisis lors des perquisitions - Illustration Adobe Stock

Une affaire de famille

Le principal trafiquant, sa mère et sa concubine — toutes deux accusées de l’aider régulièrement — ainsi qu’une voisine qui conservait de l’argent issu des ventes, figurent parmi les prévenus. Deux autres personnes, chez qui d’importantes quantités de stupéfiants ont été retrouvées, seront également jugées. Trois mis en cause ont été placés en détention provisoire, les trois autres sous contrôle judiciaire, avec interdiction de se rendre à Fécamp.

Le parquet du Havre a tenu ce soir à « saluer le travail de la brigade de recherche de Fécamp qui a permis de démanteler ce  trafic important sur la commune de Fécamp ».
 





