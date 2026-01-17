 >
Une lumière suspecte dans le clocher de la cathédrale de Rouen déclenche les secours…




Samedi 17 Janvier 2026 - 09:56


Un projecteur de chantier était simplement resté allumé
Un riverain a contacté les secours  ce vendredi en fin de soirée après avoir aperçu une lumière inhabituelle dans le clocher de la cathédrale de Rouen (Seine-Maritime). Sans attendre, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis7)) a dépêché plusieurs engins avec dix sapeurs-pompiers.

Les secours ont rapidement procédé aux vérifications nécessaires autour et dans l’édifice. Après reconnaissance, l’origine du signalement s’est révélée sans danger : un projecteur de chantier était simplement resté allumé.

Aucune anomalie n’a par ailleurs été constatée et aucune mesure supplémentaire n’a été nécessaire. L’éclairage a été coupé et la levée de doute terminée les sapeurs-pompiers sont rentrés à leur caserne.
 





17/01/2026

