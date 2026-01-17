 >
La voiture percute un arbre à Mont-Saint-Aignan : une jeune femme décède, une autre blessée


[Actualisé] - Le choc a été d’une violence extrême tôt ce samedi matin près de Rouen (Seine-Maritime). Il a coûté la vie à la conductrice du véhicule, une femme de 31 ans.



Samedi 17 Janvier 2026 - 08:28


La jeune femme a été déclarée décédée par le médecin du SMUR - illustration infonormandie
La jeune femme a été déclarée décédée par le médecin du SMUR - illustration infonormandie
Un véhicule de tourisme s’est retrouvé sur le toit après avoir percuté un arbre, allée du Fond-du-Val (D86A) à Mont-Saint-Aignan. À l’intérieur, deux femmes de 31 et 28 ans. La plus âgée, la conductrice, était en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des premiers secours.

La conductrice déclarée décédée

Les sapeurs-pompiers ont procédé à la césarisation du véhicule afin d’accéder aux victimes incarcérées dans l’habitacle, selon le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Malgré leurs efforts et l’intervention d’une équipe du SMUR, la trentenaire a été déclarée décédée sur place par le médecin urgentiste.

La seconde victime, blessée, a été médicalisée puis transportée en urgence relative vers le CHU de Rouen. Elle est ressortie de l'hôpital en fin de matinée, a indiqué une source policière à infoNormandie.

La police ouvre une enquête

L’intervention a mobilisé 16 sapeurs-pompiers et 5 véhicules de secours routier, ainsi que le SMUR, les services de voirie et le réseau Astuce. Les services de police, chargés des constatations, ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du drame. Selon les premiers éléments, la conductrice aurait perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe avant de faire une sortie de route et de percuter un arbre. 





Mots clés : enquête, faits divers, Police, pompiers, Rouen, Seine-Maritime




