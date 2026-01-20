À Rouen, feu de détritus dans le parking souterrain d’un immeuble de 5 étages : pas de victime

Un incendie s’est déclaré tôt ce matin dans les niveaux inférieurs du parking d’un immeuble, à Rouen. Les pompiers ont rapidement maîtrisé les flammes. Aucune victime n’est à déplorer.



Les secours ont été appelés à intervenir aux alentours de 4h35 rue du Mail Pélissier pour un feu de parking souterrain au deuxième sous-sol d’un immeuble d’habitation de cinq étages. À leur arrivée, les pompiers ont constaté un feu de détritus partiellement en ignition. L’extinction a été complétée à l’aide d’un extincteur.



À 5h15, le sinistre était entièrement éteint. Les sapeurs-pompiers ont procédé ensuite à la ventilation du parking ainsi qu’à des reconnaissances complémentaires dans les étages pour s’assurer de l’absence de propagation. Aucun blessé n’a été recensé.



Six engins et vingt et un sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place, ainsi que des équipes d’Enedis et de GRDF. Une enquête destinée à établir l’origine du départ de feu a été ouverte par la police.





























