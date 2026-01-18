 >
À Vernon, dans l’Eure, une femme de 82 ans meurt dans l’incendie de son pavillon


Une octogénaire a perdu la vie dans l’incendie de son pavillon, rue du Chant-des-Oiseaux à Vernon. Les pompiers n’ont pas réussi à la réanimer.



Dimanche 18 Janvier 2026 - 18:47


Illustration
Illustration
Les sapeurs-pompiers de l’Eure sont intervenus en milieu d’après-midi aujourd’hui dimanche pour un feu d’habitation qui s’était rapidement propagé dans un pavillon. À l’intérieur, une femme de 82 ans a été retrouvée inconsciente dans le salon, en arrêt cardio-respiratoire.

Les soldats du feu ont pratiqué un massage cardiaque et tenté une réanimation sur place, sans succès.

Le feu serait parti de la cuisine

Selon les premières constatations, l’incendie a pris naissance dans la cuisine, totalement ravagée, et les fumées se sans répandues dans l'ensemble du pavillon de 80 m² comprenant un rez-de chaussée, un sous-sol et des combles. La piste accidentelle est privilégiée à ce stade des investigations des services de police.

En tout, vingt sapeurs-pompiers des centre de secours de Vernon et de Pacy-sur-Eure ainsi que de Bonnières -sur-Seine (Yvelinesà ont été mobilisés pour maîtriser le sinistre et sécuriser les abords de l’habitation. Une enquête devra préciser les circonstances exactes du départ de feu.
 





Mots clés : Eure, faits divers, incendie, police, pompiers, Vernon




http://

