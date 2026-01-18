À Vernon, dans l’Eure, une femme de 82 ans meurt dans l’incendie de son pavillon

Les sapeurs-pompiers de l’Eure sont intervenus en milieu d’après-midi aujourd’hui dimanche pour un feu d’habitation qui s’était rapidement propagé dans un pavillon. À l’intérieur, une femme de 82 ans a été retrouvée inconsciente dans le salon, en arrêt cardio-respiratoire.
Les soldats du feu ont pratiqué un massage cardiaque et tenté une réanimation sur place, sans succès.
Les soldats du feu ont pratiqué un massage cardiaque et tenté une réanimation sur place, sans succès.
Le feu serait parti de la cuisine
Selon les premières constatations, l’incendie a pris naissance dans la cuisine, totalement ravagée, et les fumées se sans répandues dans l'ensemble du pavillon de 80 m² comprenant un rez-de chaussée, un sous-sol et des combles. La piste accidentelle est privilégiée à ce stade des investigations des services de police.
En tout, vingt sapeurs-pompiers des centre de secours de Vernon et de Pacy-sur-Eure ainsi que de Bonnières -sur-Seine (Yvelinesà ont été mobilisés pour maîtriser le sinistre et sécuriser les abords de l’habitation. Une enquête devra préciser les circonstances exactes du départ de feu.
En tout, vingt sapeurs-pompiers des centre de secours de Vernon et de Pacy-sur-Eure ainsi que de Bonnières -sur-Seine (Yvelinesà ont été mobilisés pour maîtriser le sinistre et sécuriser les abords de l’habitation. Une enquête devra préciser les circonstances exactes du départ de feu.