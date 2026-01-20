La CGT du Groupe Renault dénonce un projet de fabrication de drones militaires

Dans un communiqué publié ce mardi, le syndicat demande que les personnels refusant de travailler sur d’éventuels matériels militaires puissent être réaffectés sans impact sur leur emploi, leur carrière ou leurs conditions de travail. Il s’inquiète aussi du risque de voir ce projet compenser un manque d’activité sur certains sites fragilisés, notamment au Mans ou à Cléon, déjà touchés par des délocalisations et une baisse de l’ingénierie en France.



La CGT rappelle par ailleurs qu’à peine 10 % des véhicules vendus par Renault sur le marché français sont aujourd’hui produits dans l’Hexagone. Pour le syndicat, il serait « inacceptable » que la défense serve d’amortisseur aux choix industriels du groupe.



En conclusion, la CGT appelle la direction à la « plus grande transparence » et réaffirme son refus de voir l’automobile mise « au service de la guerre ». Le syndicat défend une industrie tournée vers les besoins sociaux de mobilité et un « développement humain durable »