Seine-Maritime : quatre habitants légèrement intoxiqués après un feu de haie et de poubelles à Cléon


Un incendie s’est déclaré tôt ce mardi matin à Cléon, près d’Elbeuf. Le feu, parti d’une haie et de poubelles en façade, a endommagé deux logements. Quatre personnes ont été intoxiquées par les fumées



Mardi 20 Janvier 2026 - 07:54


Illustration
Illustration
Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été mobilisés vers 4h15 pour un feu signalé le long d’une habitation individuelle, rue Louis-Pasteur à Cléon. À leur arrivée, une haie et plusieurs poubelles, situées contre la façade d’une maison en bande, étaient en flammes.

Une lance a été déployée pour éteindre le sinistre, tandis que les pompiers menaient les reconnaissances dans les logements potentiellement impactés.

Trois victimes transportées à l’hôpital

Le feu extérieur a finalement touché deux habitations mitoyennes. Quatre occupants ont inhalé des fumées : un homme de 79 ans et trois femmes de 39, 38 et 32 ans. Tous ont été examinés par l’équipe du SMUR d’Elbeuf, puis transportés en état d’urgence relative vers le centre hospitalier des Feugrais.

Les secours ont engagé cinq engins et dix-neuf sapeurs-pompiers, appuyés par la police, du personnel de la mairie, Enedis et GRDF.

L’enquête policière devra déterminer l’origine du départ de feu, pour l’heure inconnue. 
 




Mots clés : Cléon, enquête, faits divers, incendie, police, pompiers, Seine-Maritime




