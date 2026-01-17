 >
Connectez-vous S'inscrire

FLASH INFO - Hydrocarbures dans la Béthune et l’Arques : plages fermées et pêche interdite à Dieppe


Une pollution aux hydrocarbures a été détectée dans les cours d’eau de la Béthune et de l’Arques, jusqu’au port de Dieppe. Les autorités ont pris des mesures de précaution, avec des fermetures temporaires et un dispositif de confinement en place.



Samedi 17 Janvier 2026 - 19:01


La présence d'hydrocarbures a été constatée ce samedi dans le port de Dieppe, indique la préfecture - Illustration
La présence d'hydrocarbures a été constatée ce samedi dans le port de Dieppe, indique la préfecture - Illustration
La présence d’hydrocarbures a été confirmée ce samedi dans le port de Dieppe (Seine-Maritime). L’origine de la pollution a été localisée à Arques-la-Bataille, à la suite du retrait d’une cuve à fioul dans une habitation privée, relate ce soir la préfecture dans un communiqué. Du fioul se serait écoulé dans une fosse, avant de se mêler à l’eau et de rejoindre successivement la Béthune, puis l’Arques, jusqu’au port de Dieppe.

Par mesure de sécurité, la Ville de Dieppe a décidé de fermer temporairement l’accès à la plage de Puys ainsi qu’à la plage de Dieppe. Dans le même temps, la capitainerie du port a interdit toute activité de pêche à l’intérieur de l’enceinte portuaire.

Barrages absorbants et surveillance renforcée

Afin de limiter la propagation de la pollution, des barrages absorbants ont été installés à la source identifiée ainsi qu’à l’embouchure entre l’Arques et le port de Dieppe. Le dispositif est déployé conjointement par les services du port et le SDIS 76.

À ce stade, aucune mortalité piscicole n’a été observée sur les cours d’eau concernés. « Des travaux vont avoir lieu en début de soirée afin de purger la source de la pollution », assure la préfecture. La situation continue de faire l’objet d’un suivi attentif par les autorités locales.




Mots clés : Arques(-la-Bataille, Dieppe, enquête, faits divers, pollution, pompiers, préfecture, Seine-Maritime




En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE.2 | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

http://

FLASH INFO - Hydrocarbures dans la Béthune et l’Arques : plages fermées et pêche interdite à Dieppe

17/01/2026

Accident grave sur l’A13 : une conductrice de 33 ans admise en urgence absolue au CHU de Rouen

17/01/2026

Une lumière suspecte dans le clocher de la cathédrale de Rouen déclenche les secours…

17/01/2026

Étretat : une voiture défonce la vitrine d’une boulangerie, un blessé léger et 14 salariés au chômage technique

17/01/2026

FLASH INFO - La voiture percute un arbre à Mont-Saint-Aignan : une jeune femme décède, une autre blessée

17/01/2026

Un enfant de 5 ans grièvement blessé à Darnétal : la police lance un appel à témoins

16/01/2026

Sécurité renforcée dans l'Eure en marge de la coupe d'Afrique des nations de football

16/01/2026

Collision entre un bus et une auto-école à Eu, en Seine-Maritime : deux blessées, cinq passagers indemnes

16/01/2026

Accident de poids lourd sur l’A28 à Boisney (Eure) : circulation réduite et coupure totale prévue ce soir

16/01/2026

Opération « Escargot » des agriculteurs : les tracteurs attendus sur l’A28 et à Rouen ce jeudi après-midi

15/01/2026

Réunion publique à Navarre : Évreux en Mouvement donne rendez-vous aux habitants

14/01/2026

Maël est né dans l'ambulance des sapeurs-pompiers de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton

14/01/2026

Pont-Audemer. Une canalisation de gaz arrachée lors de travaux, onze habitants évacués

14/01/2026

Seine-Maritime. Le lycée Georges-Baptiste à Canteleu fermé jeudi et vendredi pour des travaux d’urgence

14/01/2026

Le Havre : deux hommes interpellés pour défaut de permis et suspicion de recel de vol

14/01/2026

Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Permis annulé, stupéfiants et alcool : un quinquagénaire en garde à vue

14/01/2026

Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur stoppé par la herse des policiers après un refus d’obtempérer

14/01/2026

Perte de contrôle sur la D64 à Moulineaux: alcoolémie élevée pour le conducteur

14/01/2026

Tempête Goretti : la jetée Ouest du port de Dieppe fermée jusqu’à nouvel ordre

14/01/2026

Tempête Goretti en Normandie : le dysfonctionnement de FR-Alert désormais corrigé

13/01/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

Intoxication au monoxyde de carbone : trois personnes hospitalisées près de Broglie

11/01/2026 -

Seine-Maritime : un piéton de 82 ans tué sur un passage protégé par un automobiliste qui s'était assoupi

11/01/2026 -

Maël est né dans l'ambulance des sapeurs-pompiers de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton

14/01/2026 -

Eure. Un homme grièvement brûlé sur la voie publique à Bourg-Achard : la gendarmerie enquête

13/01/2026 -

Accident de poids lourd sur l’A28 à Boisney (Eure) : circulation réduite et coupure totale prévue ce soir

16/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen