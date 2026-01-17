FLASH INFO - Hydrocarbures dans la Béthune et l’Arques : plages fermées et pêche interdite à Dieppe

Une pollution aux hydrocarbures a été détectée dans les cours d’eau de la Béthune et de l’Arques, jusqu’au port de Dieppe. Les autorités ont pris des mesures de précaution, avec des fermetures temporaires et un dispositif de confinement en place.



La présence d’hydrocarbures a été confirmée ce samedi dans le port de Dieppe (Seine-Maritime). L’origine de la pollution a été localisée à Arques-la-Bataille, à la suite du retrait d’une cuve à fioul dans une habitation privée, relate ce soir la préfecture dans un communiqué. Du fioul se serait écoulé dans une fosse, avant de se mêler à l’eau et de rejoindre successivement la Béthune, puis l’Arques, jusqu’au port de Dieppe.



Par mesure de sécurité, la Ville de Dieppe a décidé de fermer temporairement l’accès à la plage de Puys ainsi qu’à la plage de Dieppe. Dans le même temps, la capitainerie du port a interdit toute activité de pêche à l’intérieur de l’enceinte portuaire.

Barrages absorbants et surveillance renforcée Afin de limiter la propagation de la pollution, des barrages absorbants ont été installés à la source identifiée ainsi qu’à l’embouchure entre l’Arques et le port de Dieppe. Le dispositif est déployé conjointement par les services du port et le SDIS 76.



À ce stade, aucune mortalité piscicole n’a été observée sur les cours d’eau concernés. « Des travaux vont avoir lieu en début de soirée afin de purger la source de la pollution », assure la préfecture. La situation continue de faire l’objet d’un suivi attentif par les autorités locales.



