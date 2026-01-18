Humanitaire. Un convoi de 383 tonnes de vivres pour Gaza est parti du Havre ce dimanche soir

Un porte-conteneurs a quitté Le Havre ce dimanche soir avec près de 400 tonnes de vivres à destination de Gaza. Cette opération humanitaire française, menée avec la Fondation CMA CGM et le Programme alimentaire mondial, doit permettre l’acheminement de l’aide par voie maritime puis terrestre vers la population civile.







🚢 Bon vent au porte-conteneurs au départ du Havre vers Gaza! Il transporte près de 400 tonnes d'aide alimentaire financée par @francediplo, en partenariat avec la fondation @CmaCgm_France qui assure le transport jusqu'à Port-Saïd, et avec le Programme alimentaire mondial @WFP_FR … pic.twitter.com/q0GYBDlTjM

— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) January 18, 2026

Un porte-conteneurs a quitté le port du Havre dimanche 18 janvier avec à son bord de l’aide humanitaire française destinée à la population civile de la bande de Gaza. Cette opération d’ampleur, coordonnée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, a été menée en partenariat avec la Fondation CMA CGM et le Programme alimentaire mondial.Le navire, chargé de 383 tonnes de vivres répartis dans 325 000 cartons et 21 conteneurs, a pris la direction de Port-Saïd, en Égypte. Une fois arrivé à destination, le fret devait être pris en charge par le Programme alimentaire mondial afin d’être acheminé par voie terrestre jusqu’à la bande de Gaza.

Avant le départ du convoi, le Quai d’Orsay avait organisé une séquence presse sur le port du Le Havre. En début d’après-midi, un briefing off s’est tenu autour du porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, en format hybride, depuis le Havre Port Center.



En fin de journée, les journalistes ont ensuite été conviés à Port 2000, sur les terminaux Normandie. La séquence a permis d’assister au chargement de l’aide humanitaire, à l’ouverture symbolique d’un conteneur et à la montée à bord du navire, avant son départ effectif en début de soirée. L'arrivée à destination de ce convoi humanitaire est prévu dans une dizaine de jours.



