Humanitaire. Un convoi de 383 tonnes de vivres pour Gaza est parti du Havre ce dimanche soir

Le navire, chargé de 383 tonnes de vivres répartis dans 325 000 cartons et 21 conteneurs, a pris la direction de Port-Saïd, en Égypte. Une fois arrivé à destination, le fret devait être pris en charge par le Programme alimentaire mondial afin d’être acheminé par voie terrestre jusqu’à la bande de Gaza.
🚢 Bon vent au porte-conteneurs au départ du Havre vers Gaza! Il transporte près de 400 tonnes d’aide alimentaire financée par @francediplo, en partenariat avec la fondation @CmaCgm_France qui assure le transport jusqu’à Port-Saïd, et avec le Programme alimentaire mondial @WFP_FR … pic.twitter.com/q0GYBDlTjM
— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) January 18, 2026
En fin de journée, les journalistes ont ensuite été conviés à Port 2000, sur les terminaux Normandie. La séquence a permis d’assister au chargement de l’aide humanitaire, à l’ouverture symbolique d’un conteneur et à la montée à bord du navire, avant son départ effectif en début de soirée. L'arrivée à destination de ce convoi humanitaire est prévu dans une dizaine de jours.