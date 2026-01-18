 >
Connectez-vous S'inscrire

Humanitaire. Un convoi de 383 tonnes de vivres pour Gaza est parti du Havre ce dimanche soir


Un porte-conteneurs a quitté Le Havre ce dimanche soir avec près de 400 tonnes de vivres à destination de Gaza. Cette opération humanitaire française, menée avec la Fondation CMA CGM et le Programme alimentaire mondial, doit permettre l’acheminement de l’aide par voie maritime puis terrestre vers la population civile.



Dimanche 18 Janvier 2026 - 18:56


Le navire, parti ce dimanche soir du Havre, de 383 tonnes de vivres à destination de la bande de Gaza - Photo Préfet de la Seine-Maritime/X
Le navire, parti ce dimanche soir du Havre, de 383 tonnes de vivres à destination de la bande de Gaza - Photo Préfet de la Seine-Maritime/X
Un porte-conteneurs a quitté le port du Havre dimanche 18 janvier avec à son bord de l’aide humanitaire française destinée à la population civile de la bande de Gaza. Cette opération d’ampleur, coordonnée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, a été menée en partenariat avec la Fondation CMA CGM et le Programme alimentaire mondial.

Le navire, chargé de 383 tonnes de vivres répartis dans 325 000 cartons et 21 conteneurs, a pris la direction de Port-Saïd, en Égypte. Une fois arrivé à destination, le fret devait être pris en charge par le Programme alimentaire mondial afin d’être acheminé par voie terrestre jusqu’à la bande de Gaza.

Avant le départ du convoi, le Quai d’Orsay avait organisé une séquence presse sur le port du Le Havre. En début d’après-midi, un briefing off s’est tenu autour du porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, en format hybride, depuis le Havre Port Center.

En fin de journée, les journalistes ont ensuite été conviés à Port 2000, sur les terminaux Normandie. La séquence a permis d’assister au chargement de l’aide humanitaire, à l’ouverture symbolique d’un conteneur et à la montée à bord du navire, avant son départ effectif en début de soirée. L'arrivée à destination de ce convoi humanitaire est prévu dans une dizaine de jours. 
 



Mots clés : bande de Gaza, port du Havre, Seine-Maritime




En ce moment | En Une | UNE.2 | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

http://

Humanitaire. Un convoi de 383 tonnes de vivres pour Gaza est parti du Havre ce dimanche soir

18/01/2026

FLASH INFO - Hydrocarbures dans la Béthune et l’Arques : plages fermées et pêche interdite à Dieppe

17/01/2026

Accident grave sur l’A13 : une conductrice de 33 ans admise en urgence absolue au CHU de Rouen

17/01/2026

Une lumière suspecte dans le clocher de la cathédrale de Rouen déclenche les secours…

17/01/2026

Étretat : une voiture défonce la vitrine d’une boulangerie, un blessé léger et 14 salariés au chômage technique

17/01/2026

La voiture percute un arbre à Mont-Saint-Aignan : une jeune femme décède, une autre blessée

17/01/2026

Un enfant de 5 ans grièvement blessé à Darnétal : la police lance un appel à témoins

16/01/2026

Sécurité renforcée dans l'Eure en marge de la coupe d'Afrique des nations de football

16/01/2026

Collision entre un bus et une auto-école à Eu, en Seine-Maritime : deux blessées, cinq passagers indemnes

16/01/2026

Accident de poids lourd sur l’A28 à Boisney (Eure) : circulation réduite et coupure totale prévue ce soir

16/01/2026

Opération « Escargot » des agriculteurs : les tracteurs attendus sur l’A28 et à Rouen ce jeudi après-midi

15/01/2026

Réunion publique à Navarre : Évreux en Mouvement donne rendez-vous aux habitants

14/01/2026

Maël est né dans l'ambulance des sapeurs-pompiers de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton

14/01/2026

Pont-Audemer. Une canalisation de gaz arrachée lors de travaux, onze habitants évacués

14/01/2026

Seine-Maritime. Le lycée Georges-Baptiste à Canteleu fermé jeudi et vendredi pour des travaux d’urgence

14/01/2026

Le Havre : deux hommes interpellés pour défaut de permis et suspicion de recel de vol

14/01/2026

Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Permis annulé, stupéfiants et alcool : un quinquagénaire en garde à vue

14/01/2026

Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur stoppé par la herse des policiers après un refus d’obtempérer

14/01/2026

Perte de contrôle sur la D64 à Moulineaux: alcoolémie élevée pour le conducteur

14/01/2026

Tempête Goretti : la jetée Ouest du port de Dieppe fermée jusqu’à nouvel ordre

14/01/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

La voiture percute un arbre à Mont-Saint-Aignan : une jeune femme décède, une autre blessée

17/01/2026 -

Maël est né dans l'ambulance des sapeurs-pompiers de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton

14/01/2026 -

Accident de poids lourd sur l’A28 à Boisney (Eure) : circulation réduite et coupure totale prévue ce soir

16/01/2026 -

Eure. Un homme grièvement brûlé sur la voie publique à Bourg-Achard : la gendarmerie enquête

13/01/2026 -

Accident grave sur l’A13 : une conductrice de 33 ans admise en urgence absolue au CHU de Rouen

17/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen