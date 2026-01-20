Bolbec : une voiture percute un pont SNCF et se retrouve suspendue sur les caténaires

🚦 #FlashInfoTraficNomadTrain 11h57
🔴 Obstacle sur les voies entre Foucart-Alvimare et Bréauté sur la ligne Le Havre-Rouen-Paris.
❌ Le trafic est interrompu entre Le Havre et Yvetot
ℹ️ Les techniciens du gestionnaire de réseau se rendent sur place pour effectuer les… https://t.co/UDMaNgfXOK
Trafic SNCF interrompu entre Yvetot et Le Havre
« La circulation des trains est interrompue dans les deux sens de circulation entre Le Havre et Rouen le temps des premières constatations », a annoncé à 10h20 la SNCF sur son compte X (ex-Twitter). Elle précise que les techniciens du gestionnaire de réseau se rendent sur place pour effectuer les vérifications et réparations nécessaires.
Deux trains supprimés
L'heure de reprise du trafic est estimée à 14 heures, selon la SNCF.
Ce que l’on sait de la perturbation ferroviaire
• Équipes SNCF mobilisées pour sécuriser les installations et évacuer le véhicule
• Des substitutions routières en cours d’organisation selon la SNCF