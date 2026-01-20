Bolbec : une voiture percute un pont SNCF et se retrouve suspendue sur les caténaires

Une automobiliste de 74 ans a été légèrement blessée ce mardi matin après avoir percuté un pont ferroviaire à Bolbec. Son véhicule s’est retrouvé en équilibre précaire sur les caténaires de la ligne Paris–Le Havre, provoquant l’interruption totale du trafic.



🚦 #FlashInfoTraficNomadTrain 11h57



🔴 Obstacle sur les voies entre Foucart-Alvimare et Bréauté sur la ligne Le Havre-Rouen-Paris.



❌ Le trafic est interrompu entre Le Havre et Yvetot



ℹ️ Les techniciens du gestionnaire de réseau se rendent sur place pour effectuer les… https://t.co/UDMaNgfXOK

— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) January 20, 2026

L’intervention a été déclenchée vers 10h03, sur la rue des Arbreaux, à l'intersection de la D149 et de la D30, où une voiture venait de heurter un pont de chemin de fer avant de basculer sur les installations électriques. Les sapeurs-pompiers ont découvert le véhicule suspendu au-dessus de la voie, nécessitant l’engagement d’une équipe spécialisée de l’unité de sauvetage, d’appuis et de recherche (USAR), en plus des moyens classiques.

Trafic SNCF interrompu entre Yvetot et Le Havre Au total, douze engins et trente-et-un sapeurs-pompiers ont été mobilisés, aux côtés des équipes de la SNCF. La conductrice, légèrement blessée, a été transportée vers le centre hospitalier de Lillebonne.



« La circulation des trains est interrompue dans les deux sens de circulation entre Le Havre et Rouen le temps des premières constatations », a annoncé à 10h20 la SNCF sur son compte X (ex-Twitter). Elle précise que les techniciens du gestionnaire de réseau se rendent sur place pour effectuer les vérifications et réparations nécessaires.

🚦 #FlashInfoTraficNomadTrain 10h20



🔴 Coupure d'alimentation électrique suite à un accident routier entre Foucart-Alvimare et Bréauté sur la ligne Le Havre-Rouen-Paris.



❌ La circulation des trains est interrompue dans les deux sens de circulation entre Le Havre et Rouen le… pic.twitter.com/hp2eQ31Ks7

— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) January 20, 2026

Deux trains supprimés



L'heure de reprise du trafic est estimée à 14 heures, selon la SNCF.



Ce que l’on sait de la perturbation ferroviaire • Ligne coupée entre Yvetot et Le Havre jusqu’à nouvel ordre

• Équipes SNCF mobilisées pour sécuriser les installations et évacuer le véhicule

• Des substitutions routières en cours d’organisation selon la SNCF Deux trains ont été supprimés et des moyens de substitution sont recherchés afin d'acheminer les usagers à leur destination. La circulation est normale sur la ligne Yvetot - Elbeuf.L'heure de reprise du trafic est estimée à 14 heures, selon la SNCF.



