Eure. Il perd le contrôle de sa voiture et chute dans un ravin de 10 mètres à Saint-Georges-du-Vièvre

Le jeune homme, dont l'état a été jugé grave, a été transporté au centre hospitalier d'Evreux par les sapeurs-pompiers - Illustration infoNormandie
Un automobiliste, âgé de 22 ans, a perdu le contrôle de son véhicule sur la route de Giverville, à Saint-Georges-du-Vievre (Eure), ce mardi 20 janvier vers 5h30. Sa voiture a quitté la chaussée avant de plonger dans un ravin profond d’une dizaine de mètres, selon le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 27).
Hospitalisé en urgence absolue
Les sapeurs-pompiers ont secouru le conducteur incarcéré dans l’habitacle. Il présentait de graves blessures. Après sa prise en charge et les soins d’urgence prodigués sur place, la victime a été médicalisée par une équipe du SMUR puis évacué en urgence absolue vers le centre hospitalier d’Évreux.
Quatorze sapeurs-pompiers ont été engagés pour sécuriser le site, extraire la victime et assurer son transport vers l’hôpital.
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances de l'accident.
Quatorze sapeurs-pompiers ont été engagés pour sécuriser le site, extraire la victime et assurer son transport vers l’hôpital.
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances de l'accident.