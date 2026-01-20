Eure. Il perd le contrôle de sa voiture et chute dans un ravin de 10 mètres à Saint-Georges-du-Vièvre

Un jeune conducteur a été grièvement blessé ce mardi matin après une sortie de route. Sa voiture a chuté dans un ravin, dix mètres en contrebas de la chaussée, route de Giverville à Saint-Georges-du-Vièvre. Il a dû être désincarcéré.



Un automobiliste, âgé de 22 ans, a perdu le contrôle de son véhicule sur la route de Giverville, à Saint-Georges-du-Vievre (Eure), ce mardi 20 janvier vers 5h30. Sa voiture a quitté la chaussée avant de plonger dans un ravin profond d’une dizaine de mètres, selon le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 27).

Hospitalisé en urgence absolue Les sapeurs-pompiers ont secouru le conducteur incarcéré dans l’habitacle. Il présentait de graves blessures. Après sa prise en charge et les soins d’urgence prodigués sur place, la victime a été médicalisée par une équipe du SMUR puis évacué en urgence absolue vers le centre hospitalier d’Évreux.



Quatorze sapeurs-pompiers ont été engagés pour sécuriser le site, extraire la victime et assurer son transport vers l’hôpital.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances de l'accident.





En ce moment | En Une | UNE.2 | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026