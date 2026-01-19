Seine-Maritime : les sirènes en action mardi pour un exercice de sécurité civile à Montville

Le scénario retenu prévoit la simulation d’un nuage toxique sur ce site industriel - Illustration Google Maps
Ce mardi 20 janvier, un exercice de sécurité civile sera organisé autour de l’entreprise Brenntag, implantée à Montville (Seine-Maritime). Le scénario retenu prévoit la simulation d’un nuage toxique émanant du site industriel, afin de tester le Plan particulier d’intervention (PPI), indique la préfecture sur les réseaux sociaux.
Dans le cadre de cet exercice, les sirènes de l’exploitant, ainsi que celles des communes de Montville et de Malaunay, seront déclenchées. Le système de télé-alerte des riverains sera également activé pour vérifier la bonne diffusion de l’information.
Dans le cadre de cet exercice, les sirènes de l’exploitant, ainsi que celles des communes de Montville et de Malaunay, seront déclenchées. Le système de télé-alerte des riverains sera également activé pour vérifier la bonne diffusion de l’information.
Aucun impact pour la population
Les autorités précisent qu’il s’agit d’un simple exercice qui ne nécessitera aucune action de la part des habitants. De même, aucun impact n’est prévu dans l’espace public, ni sur la circulation ou les activités locales.
Ce type d'opération de sécurité permet de tester les procédures d’alerte, la coordination des acteurs et la capacité d’information des riverains en cas de situation réelle.
Ce type d'opération de sécurité permet de tester les procédures d’alerte, la coordination des acteurs et la capacité d’information des riverains en cas de situation réelle.