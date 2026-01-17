 >
Accident grave sur l’A13 : une conductrice de 33 ans admise en urgence absolue au CHU de Rouen


Une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule, qui a percuté un muret, pour des raisons ignorées. Seule à bord, la conductrice a été blessée grièvement. L'accident a provoqué un bouchon de 5 km en direction de la province.



Samedi 17 Janvier 2026 - 17:28


La victime, grièvement blessée, a été transportée par les sapeurs-pompiers vers le CHU de Rouen - Illustration infoNormandie
Une violente sortie de route a mobilisé les secours et généré des perturbations ce samedi après-midi sur l’autoroute A13, dans l’Eure.

Une voiture de tourisme a percuté un muret vers 14h45 dans le sens Paris - Province, à hauteur d’Ailly. Seule en cause, la conductrice, âgée de 33 ans, a été grièvement blessée et prise en charge sur place par les secours.

Médicalisée par une équipe du SMUR, la victime a été acheminée vers le CHU Charles-Nicolle, escortée par des motards de la gendarmerie afin de sécuriser le convoi.

Plusieurs kilomètres de bouchon

L’intervention a mobilisé sept sapeurs-pompiers du centre de secours de Gaillon, ainsi que des agents de la SAPN pour la sécurisation de la zone et la gestion du trafic. Un bouchon de 5 kilomètres a été observé en amont de l'accident.

Le peloton motorisé de la gendarmerie de Gaillon a été chargé des constatations et de l'enquête qui devraiten permettre d'établir les circonstances de cette perte de contrôle.
 





Mots clés : accident, Ailly, enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, pompiers




