Accident grave sur l’A13 : une conductrice de 33 ans admise en urgence absolue au CHU de Rouen

La victime, grièvement blessée, a été transportée par les sapeurs-pompiers vers le CHU de Rouen - Illustration infoNormandie
Une violente sortie de route a mobilisé les secours et généré des perturbations ce samedi après-midi sur l’autoroute A13, dans l’Eure.
Une voiture de tourisme a percuté un muret vers 14h45 dans le sens Paris - Province, à hauteur d’Ailly. Seule en cause, la conductrice, âgée de 33 ans, a été grièvement blessée et prise en charge sur place par les secours.
Médicalisée par une équipe du SMUR, la victime a été acheminée vers le CHU Charles-Nicolle, escortée par des motards de la gendarmerie afin de sécuriser le convoi.
Plusieurs kilomètres de bouchon
L’intervention a mobilisé sept sapeurs-pompiers du centre de secours de Gaillon, ainsi que des agents de la SAPN pour la sécurisation de la zone et la gestion du trafic. Un bouchon de 5 kilomètres a été observé en amont de l'accident.
Le peloton motorisé de la gendarmerie de Gaillon a été chargé des constatations et de l'enquête qui devraiten permettre d'établir les circonstances de cette perte de contrôle.
