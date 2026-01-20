Cerf abattu dans la propriété de Luc Besson : deux chasseurs condamnés à Argentan (Orne)

Le 21 février 2025, un cerf poursuivi lors d’une action de chasse s’était réfugié sur la propriété familiale du cinéaste. Deux chasseurs avaient pénétré sans autorisation sur les lieux et achevé l’animal à l’arme blanche, alors qu’il était acculé et affaibli. L’intervention s’était déroulée à proximité immédiate de l’habitation, sous les yeux de la mère du réalisateur, âgée de 85 ans.



Jugés pour chasse non autorisée sur propriété privée close et usage d’un moyen de mise à mort prohibé, les deux prévenus ont été reconnus coupables. Le tribunal a prononcé à leur encontre le retrait du permis de chasser pendant un an, avec exécution provisoire, ainsi qu’un stage obligatoire de sensibilisation à la réglementation et à la sécurité à la chasse, assorti d’une astreinte de 1 000 euros en cas de non-exécution.