Son mari avait signalé sa disparition : une quinquagénaire retrouvée morte en forêt à Oissel

Portée disparue depuis mardi, une habitante d’Oissel, en Seine-Maritime, a été retrouvée morte dimanche en lisière de forêt. L’enquête, ouverte à Rouen, explore toutes les pistes, dont celle d’un homicide.



Le corps d’une femme originaire d’Oissel, en Seine-Maritime, portée disparue depuis plusieurs jours a été découvert dimanche après-midi par la police. Les investigations n'ont pas permis à ce jour de déterminer les causes du décès.

Disparue depuis le 13 janvier Un habitant de Rouen avait signalé, jeudi à l'hôtel de police de Rouen, la disparition de sa femme, âgée d'une cinquantaine d'années. Selon ses déclarations, il n’avait plus de nouvelles d'elle, depuis le mardi 13 janvier. Il précisait qu'elle soufrait de problèmes de santé. Les premières vérifications menées par les enquêteurs montraient que le téléphone de la disparue ne passait plus aucun appel et bornait systématiquement sur un même relais situé à Oissel.



Les recherches ont alors été recentrées sur ce secteur, jusqu’à la découverte, ce dimanche 18 janvier vers 14h30, du corps sans vie de la femme, retrouvé en lisière de forêt, à proximité de son domicile, indique ce lundi soir le procureur de la République de Rouen, Sébastien Gallois. .

Homicide volontaire ? A ce stade de l'enquête, toutes les hypothèses sont ouvertes, en particulier celle d'un homicide volontaire. « Les causes de la mort demeuraient encore inconnues à cette heure, dans l’attente des résultats de l’autopsie notamment », précise le parquet dans un communiqué. Les investigations ont été confiées à la direction territoraile de la police judiciaire et à la division de la criminalité oragnisée et spécialisée.







