Feu d’habitation à Saint-Wandrille-Rançon : une mère et deux adolescents transportés à l'hôpital

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été mobilisés juste avant 19h30 pour un feu d’habitation route de Rançon, à Saint-Wandrille-Rançon (Rives-en-Seine). À leur arrivée, une fumée dense s’échappait des combles d’un logement comprenant un étage et des combles occupé par plusieurs personnes.



Dix-neuf pompiers et cinq engins ont été dépêchés sur place, avec le soutien de la gendarmerie, de la mairie ainsi que de GRDF et Enedis. Après la reconnaissance et le balisage de la zone, les secours ont procédé à l’extinction du foyer avec une lance à incendie, puis à une ventilation hydraulique et à des relevés à la caméra thermique pour sécuriser l’ensemble.