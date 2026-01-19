 >
Connectez-vous S'inscrire

Feu d’habitation à Saint-Wandrille-Rançon : une mère et deux adolescents transportés à l'hôpital


Un incendie s’est déclaréce lundi soir dans une maison en bande route de Rançon, à Saint-Wandrille-Rançon. Quatre occupants, incommodés par les fumées, ont été pris en charge par les secours.



Lundi 19 Janvier 2026 - 22:08


Trois locataires ont été légèrement intoxiqués par les fumées - Illustration Adobe Stock
Trois locataires ont été légèrement intoxiqués par les fumées - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été mobilisés juste avant 19h30 pour un feu d’habitation route de Rançon, à Saint-Wandrille-Rançon (Rives-en-Seine). À leur arrivée, une fumée dense s’échappait des combles d’un logement comprenant un étage et des combles occupé par plusieurs personnes.

Dix-neuf pompiers et cinq engins ont été dépêchés sur place, avec le soutien de la gendarmerie, de la mairie ainsi que de GRDF et Enedis. Après la reconnaissance et le balisage de la zone, les secours ont procédé à l’extinction du foyer avec une lance à incendie, puis à une ventilation hydraulique et à des relevés à la caméra thermique pour sécuriser l’ensemble.

Quatre locataires intoxiqués par les fumées

Le bilan fait état de deux habitations mitoyennes, situées aux numéros 2 et 4,  impactées par le sinistre, Quatre locataires, évacués avant l’arrivée des secours, ont inhalé des fumées et étaient en cours de bilan médical. Parmi eux, une femme de 34 ans et  deux adolescents de 15 ans, légèrement intoxiqués, ont été transportés en urgence relative vers l'hôpital le plus proche. 

Comme les sapeurs-pompiers l'ont précisé à 21h30, les opérations se poursuivaient pour les dernières vérifications et la mise en sécurité des deux logements, avant un éventuel retour des occupants.





Mots clés : enquête, faits divers, gendarmerie, incendie, pompiers, Rives-en-Seine, Saint-Wandrille-Rançon, Seine-Maritime




En ce moment | En Une | UNE.2 | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

http://

Feu d’habitation à Saint-Wandrille-Rançon : une mère et deux adolescents transportés à l'hôpital

19/01/2026

Trafic de stupéfiants à Fécamp : un vaste réseau démantelé autour de la Tour Saint-Nicolas

19/01/2026

Son mari avait signalé sa disparition : une quinquagénaire retrouvée morte en forêt à Oissel

19/01/2026

Seine-Maritime : les sirènes en action mardi pour un exercice de sécurité civile à Montville

19/01/2026

400 ans de la Marine nationale : une année d’événements en Normandie et sur la façade Manche

19/01/2026

« Le Français » va quitter Rouen : le pont Flaubert levé et la RN 1338 fermée à la circulation

19/01/2026

Humanitaire. Un convoi de 383 tonnes de vivres pour Gaza est parti du Havre ce dimanche soir

18/01/2026

À Vernon, dans l’Eure, une femme de 82 ans meurt dans l’incendie de son pavillon

18/01/2026

Hydrocarbures dans la Béthune et l’Arques : plages fermées et pêche interdite à Dieppe

17/01/2026

Accident grave sur l’A13 : une conductrice de 33 ans admise en urgence absolue au CHU de Rouen

17/01/2026

Une lumière suspecte dans le clocher de la cathédrale de Rouen déclenche les secours…

17/01/2026

Étretat : une voiture défonce la vitrine d’une boulangerie, un blessé léger et 14 salariés au chômage technique

17/01/2026

La voiture percute un arbre à Mont-Saint-Aignan : une jeune femme décède, une autre blessée

17/01/2026

Un enfant de 5 ans grièvement blessé à Darnétal : la police lance un appel à témoins

16/01/2026

Sécurité renforcée dans l'Eure en marge de la coupe d'Afrique des nations de football

16/01/2026

Collision entre un bus et une auto-école à Eu, en Seine-Maritime : deux blessées, cinq passagers indemnes

16/01/2026

Accident de poids lourd sur l’A28 à Boisney (Eure) : circulation réduite et coupure totale prévue ce soir

16/01/2026

Opération « Escargot » des agriculteurs : les tracteurs attendus sur l’A28 et à Rouen ce jeudi après-midi

15/01/2026

Réunion publique à Navarre : Évreux en Mouvement donne rendez-vous aux habitants

14/01/2026

Maël est né dans l'ambulance des sapeurs-pompiers de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton

14/01/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

La voiture percute un arbre à Mont-Saint-Aignan : une jeune femme décède, une autre blessée

17/01/2026 -

Maël est né dans l'ambulance des sapeurs-pompiers de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton

14/01/2026 -

Accident de poids lourd sur l’A28 à Boisney (Eure) : circulation réduite et coupure totale prévue ce soir

16/01/2026 -

Eure. Un homme grièvement brûlé sur la voie publique à Bourg-Achard : la gendarmerie enquête

13/01/2026 -

Accident grave sur l’A13 : une conductrice de 33 ans admise en urgence absolue au CHU de Rouen

17/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen