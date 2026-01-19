Feu d’habitation à Saint-Wandrille-Rançon : une mère et deux adolescents transportés à l'hôpital

Trois locataires ont été légèrement intoxiqués par les fumées - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été mobilisés juste avant 19h30 pour un feu d’habitation route de Rançon, à Saint-Wandrille-Rançon (Rives-en-Seine). À leur arrivée, une fumée dense s’échappait des combles d’un logement comprenant un étage et des combles occupé par plusieurs personnes.
Dix-neuf pompiers et cinq engins ont été dépêchés sur place, avec le soutien de la gendarmerie, de la mairie ainsi que de GRDF et Enedis. Après la reconnaissance et le balisage de la zone, les secours ont procédé à l’extinction du foyer avec une lance à incendie, puis à une ventilation hydraulique et à des relevés à la caméra thermique pour sécuriser l’ensemble.
Quatre locataires intoxiqués par les fumées
Le bilan fait état de deux habitations mitoyennes, situées aux numéros 2 et 4, impactées par le sinistre, Quatre locataires, évacués avant l’arrivée des secours, ont inhalé des fumées et étaient en cours de bilan médical. Parmi eux, une femme de 34 ans et deux adolescents de 15 ans, légèrement intoxiqués, ont été transportés en urgence relative vers l'hôpital le plus proche.
Comme les sapeurs-pompiers l'ont précisé à 21h30, les opérations se poursuivaient pour les dernières vérifications et la mise en sécurité des deux logements, avant un éventuel retour des occupants.
