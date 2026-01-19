400 ans de la Marine nationale : une année d’événements en Normandie et sur la façade Manche

La Marine nationale célèbrera en 2026 ses 400 ans avec une série d’événements destinés à rapprocher marins et grand public. Plusieurs escales et journées portes ouvertes sont prévues en Normandie.



Le vice-amiral d’escadre Benoit de Guibert, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, a donné le ton lors de ses vœux à Cherbourg, vendredi 16 janvier. Il a annoncé une année exceptionnelle ponctuée d’animations, d’escales et d’ouvertures d’unités pour permettre aux Français de découvrir la Marine de l’intérieur.

Des bâtiments emblématiques au Havre et à Rouen Sur la façade maritime, plusieurs bâtiments emblématiques ouvriront leurs portes. Le porte-hélicoptères amphibie Mistral est attendu au Havre pour accueillir le public. À Rouen, c’est la frégate multi-missions Normandie qui sera accessible lors d’une escale très attendue.



Dans plusieurs villes — Cherbourg, Caen, Rouen, mais aussi Calais, Boulogne-sur-Mer ou Lille — des événements conviviaux seront organisés afin de favoriser la rencontre entre les marins et celles et ceux qui vivent loin des ports. Hélicoptères, équipages, ateliers et démonstrations seront mobilisés pour raconter quatre siècles d’histoire et de missions.

Une Marine ancrée dans les territoires L’anniversaire est l’occasion de rappeler comment la Marine s’est construite au fil des siècles depuis les ports français. En 2026, les unités viendront au contact du public pour expliquer leur rôle, leurs missions de protection et leur présence quotidienne en Manche et mer du Nord.



