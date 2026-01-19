 >
« Le Français » va quitter Rouen : le pont Flaubert levé et la RN 1338 fermée à la circulation


La circulation sera interrompue trois heures d'affilée samedi matin à Rouen entre la rive droite et la rive gauche. Le pont Flaubert sera levé pour permettre le passage du voilier d'expédition polaire "Le Français", après une longue escale dans la capitale normande.



Lundi 19 Janvier 2026 - 11:24


Le pont Flaubert sera levé pendant trois heures, entrainant la fermeture de la RN 1338 - Illustration Google Maps
Dans le cadre du passage du bateau « Le Français », le pont Flaubert à Rouen fera l’objet d’une levée programmée samedi 24 janvier, entre 04h30 et 07h30. Durant cette opération, la RN1338 sera fermée à la circulation dans les deux sens.

La mesure, annoncée par la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, vise à sécuriser le franchissement fluvial et le dispositif routier associé. Des déviations seront mises en place pendant toute la durée de la fermeture afin de maintenir les liaisons locales.


Le voilier d'expédition polaire est arrivé à Rouen dans la nuit du 4 au 5 janvier pour une escale d'une quinzaine de jours.  Les mêmes dispositions avaient alors été prises afin de lui permettre de franchir le pont Flaubert.



Les automobilistes sont invités à anticiper leurs déplacements et à privilégier des itinéraires alternatifs durant la fermeture. La réouverture est prévue à l’issue de la manœuvre, sous réserve des conditions de navigation.

Le pont Flaubert est l’un des principaux axes de franchissement de la Seine à Rouen ; les perturbations pourraient s’étendre aux voies adjacentes aux heures de pointe matinales.





Mots clés : circulation, déviation, Le Français, pont Flaubert, Rouen, Seine-Maritime




