A13 : un nouveau demi-diffuseur inauguré à La Haie Tondue pour fluidifier l’accès au secteur


Un aménagement très attendu vient d’être livré sur l’A13, au niveau du diffuseur n°29 de La Haie Tondue (Calvados). Après 15 mois de travaux, deux nouvelles bretelles et un giratoire vont améliorer l’accès au territoire et renforcer son attractivité.



Mardi 20 Janvier 2026 - 17:37


A l'heure de couper le ruban ce mardi - Photo SANEF
A l'heure de couper le ruban ce mardi - Photo SANEF
Le ruban a été coupé ce mardi 20 janvier par Hervé Morin, président de la Région Normandie, Jean-Léonce Dupont, président du Département du Calvados, et Arnaud Quemard, directeur général du groupe Sanef, en présence du préfet du Calvados Stéphane Bredin. Les trois collectivités partenaires ont présenté le complément du demi-diffuseur n°29, situé sur la commune de Drubec, entre Pont-l’Évêque et Dozulé, dans le Calvados.

Cet aménagement représente un investissement de 6 millions d’euros, financé à hauteur de 3 M€ par Sanef et de 1,5 M€ chacun par la Région et le Département. En tant que concessionnaire de l’A13, Sanef a également assuré la maîtrise d’ouvrage.

Deux nouvelles bretelles et un giratoire

Jusqu’ici, seules une bretelle d’entrée et une de sortie orientées vers Paris existaient sur ce diffuseur. Le projet apporte plusieurs évolutions majeures :
• la création d’une entrée vers Caen ;
• la création d’une sortie depuis Caen ;
• la création d’un carrefour giratoire au sud de l’autoroute ;
• le réaménagement de la bretelle d’entrée vers Paris.

Ces nouveaux accès doivent soulager la circulation sur les voies secondaires et favoriser l’accès direct à l’A13 pour les usagers du secteur.
Une fois ouverte, l’infrastructure promet une circulation plus fluide et une sécurité renforcée, notamment grâce au report des poids lourds vers l’autoroute.

Un chantier déclaré d’utilité publique

Après une concertation publique menée fin 2021 et une enquête publique clôturée en décembre 2023, le projet a été déclaré d’utilité publique le 6 juin 2024. Les travaux ont démarré à l’automne 2024 pour s’achever quinze mois plus tard.

Il reste désormais à obtenir la décision ministérielle autorisant la mise en service, attendue dans les prochaines semaines. Une fois ouverte, l’infrastructure promet une circulation plus fluide et une sécurité renforcée, notamment grâce au report des poids lourds vers l’autoroute.







