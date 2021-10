Eure : un blessé grave dans une collision entre deux poids lourds, une moto et une voiture

Un accident de la circulation a mis en cause une voiture, une moto et deux poids lourds, dont un affecté au transport de matière dangereuse, ce vendredi en fin d’après-midi sur la D675, au niveau de Saint-Ouen-de-Thouberville (Eure).



Les sapeurs-pompiers ont été avisés à 14h53. À leur arrivée sur les lieux, ils ont constaté que l’un des camions transportant du sable était couché sur le flanc. Un homme de 30 ans était grièvement blessé. Pris en charge et médicalisé par une équipe du SMUR, il a été évacué en urgence absolue par l’hélicoptère Viking 76.



Trois autres impliqués dans la collision n’ont pas été blessés.



La route départementale a été coupée dans les deux sens et une déviation mise en place le temps des opérations de secours.



L’intervention a mobilisé 15 sapeurs-pompiers venus des centres de secours de Bourgtheroulde, Val-de-Reuil, Routot et Pont-Audemer.