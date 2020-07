Eure : trois blessés, dont un grave, dans un accident de la route à Verneusses

Un accident de la route, impliquant un seul véhicule, a fait trois blessés, dont un grave dimanche 19 juillet sur la RD438 à hauteur de Verneusses, dans l’Eure.



Les secours ont été alertés vers 15h30 pour porter assistance aux occupants d’une voiture blessés dans un accident. Un homme de 28 ans a été pris en charge, grièvement blessé. Il a été médicalisé sur place par les soignants du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).



Une femme de 26 ans et un enfant de 17 mois ont également été blessés. Les trois victimes ont été transportées à l’hôpital de l’Aigle (Orne) par des ambulances des centres de secours de Montreuil-l’Argillé, Bernay et Broglie.



La gendarmerie, chargée des constatations, a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l’accident.