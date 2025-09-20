Eure : trois blessés dans une collision sur la RD833 à Mousseaux-Neuville

Une collision entre deux voitures a fait trois blessés ce vendredi soir sur la route départementale 833 (axe Saint-André de l'Eure - La Couture-Boussey), à hauteur de Mousseaux-Neuville (Eure), vers 21h30.
Un homme désincarcéré
L’accident, qualifié de forte cinétique par les secours, a mobilisé 13 sapeurs-pompiers. Un homme de 69 ans, piégé dans l’un des véhicules, a dû être désincarcéré. Il a été blessé, tout comme une femme de 55 ans et un homme de 47 ans. Les trois victimes, en urgence relative, ont été transportées au centre hospitalier Seine-Eure d’Évreux.
La gendarmerie a procédé aux constatations et ouvert une enquête pour établir les circonstances de l’accident.
