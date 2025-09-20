Eure : trois blessés dans une collision sur la RD833 à Mousseaux-Neuville

L’accident, qualifié de forte cinétique par les secours, a mobilisé 13 sapeurs-pompiers. Un homme de 69 ans, piégé dans l’un des véhicules, a dû être désincarcéré. Il a été blessé, tout comme une femme de 55 ans et un homme de 47 ans. Les trois victimes, en urgence relative, ont été transportées au centre hospitalier Seine-Eure d’Évreux.

La gendarmerie a procédé aux constatations et ouvert une enquête pour établir les circonstances de l’accident.