Eure : trois blessés dans une collision sur la RD833 à Mousseaux-Neuville




Samedi 20 Septembre 2025 - 16:44



Les blessés ont été transportés à l’hôpital par les sapeurs-pompiers - illustration infonormandie
Une collision entre deux voitures a fait trois blessés ce vendredi soir sur la route départementale 833 (axe Saint-André de l'Eure - La Couture-Boussey), à hauteur de Mousseaux-Neuville (Eure), vers 21h30.

Un homme désincarcéré

L’accident, qualifié de forte cinétique par les secours, a mobilisé 13 sapeurs-pompiers. Un homme de 69 ans, piégé dans l’un des véhicules, a dû être désincarcéré. Il a été blessé, tout comme une femme de 55 ans et un homme de 47 ans. Les trois victimes, en urgence relative, ont été transportées au centre hospitalier Seine-Eure d’Évreux. 

La gendarmerie a procédé aux constatations et ouvert une enquête pour établir les circonstances de l’accident.





