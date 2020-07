Eure : l’interpellation de deux voleurs de fret retardée de trois mois à cause du confinement

Leur interpellation n’était plus qu’une question de jours. Mais la crise sanitaire est passée par là. Alors que l’ensemble des éléments matériels étaient réunis, le confinement et les mesures sanitaires allaient empêcher les forces de l’ordre de procéder à l’arrestation des individus, relate la gendarmerie de l’Eure sur sa page Facebook.



Ce n’est que partie remise. Le confinement levé, le 29 juin, appuyés par le peloton de surveillance et d’intervention (PSIG) Sabre de Louviers et la brigade de recherches, les enquêteurs lovériens passent à l’action et interpellent au petit matin les deux mis en cause qui sont placés en garde à vue. « Les perquisitions permettent de retrouver une partie des objets volés », précise la gendarmerie.