Eure : 3 hectares de récolte et 900 m2 de sous-bois détruits par un incendie à La Barre-en-Ouche

Vingt-quatre sapeurs-pompiers ont été engagés hier, mardi, sur le secteur de Mesnil-en-Ouche (Eure) pour un feu de chaume avec un risque de propagation.



L’incendie a été signalé vers 15h15, au niveau du lieu-dit la Gastine à la Barre-en-Ouche. Un espace de récolte et de chaume d’environ trois hectares a été brûlé. Le feu a également impacté deux sous-bois soit un total de 900 m2.



Des moyens adaptés ont été déployés afin d’empêcher la propagation du sinistre et de préserver une habitation et deux bâtiments situés dans le périmètre immédiat.



L’intervention des sapeurs-pompiers s’est terminée peu avant 20 heures.